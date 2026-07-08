La directiva de Nueva Línea rompe su silencio y señala el motivo que habría precipitado la ruptura del grupo

La ruptura de Nueva Línea sigue sumando capítulos. Después de varios días de versiones cruzadas, titulares y especulaciones en torno a la disolución del grupo, Javi de Hoyos ha compartido una exclusiva en la que asegura haber hablado directamente con la dirección de la formación y con su representante para conocer su versión de los hechos.

Según ha explicado el creador de contenido, la dirección de Nueva Línea considera que en los últimos días se han difundido “muchas mentiras” sobre lo ocurrido. Por ese motivo, habrían decidido trasladarle su relato para aclarar cuáles fueron, siempre según su versión, los motivos que llevaron al final de la etapa del grupo tal y como se conocía hasta ahora.

Niegan que José Joaquín Marrero prescindiera de las componentes

Uno de los puntos principales de la versión trasladada a Javi de Hoyos tiene que ver con José Joaquín Marrero, director musical de Nueva Línea. En los últimos días, El Time Eventos había apuntado a que Marrero habría prescindido de manera unilateral de las componentes del grupo. Sin embargo, desde la dirección niegan tajantemente esa interpretación.

De acuerdo con lo contado por Javi de Hoyos, la dirección sostiene que ocurrió “todo lo contrario”: que fueron las propias componentes quienes, de forma unilateral, decidieron abandonar el proyecto. Esta diferencia de versiones es clave para entender el conflicto, ya que cambia por completo el relato sobre quién tomó la decisión final de romper con la formación.

Las redes sociales, uno de los grandes focos de tensión

Según la versión de la dirección, las discrepancias venían arrastrándose desde hacía tiempo y uno de los principales puntos de fricción estaba relacionado con el uso de la imagen de Nueva Línea en redes sociales.

La dirección habría detectado que las integrantes estaban realizando determinados contenidos en sus perfiles personales que podían tener una dimensión comercial o publicitaria. La preocupación, siempre según esta versión, no era que ellas generasen contenido, sino que se utilizara la imagen del grupo en posibles colaboraciones con marcas sin pasar por la supervisión de quienes gestionaban Nueva Línea.

Desde la dirección sostienen que, al tratarse de una imagen colectiva y no exclusivamente personal, cualquier campaña, colaboración o acción vinculada al nombre del grupo debía ser valorada y aprobada previamente por la propia dirección.

El tatuaje y la colaboración que aumentó el malestar

Otro de los episodios señalados por Javi de Hoyos tiene que ver con el conocido asunto del tatuaje. Según explica, la dirección le habría trasladado que el problema no era que las chicas decidieran hacerse un tatuaje, sino que esa acción se hubiera planteado como una colaboración utilizando el nombre de Nueva Línea.

En ese sentido, el conflicto volvería a estar en el mismo punto: el uso de la marca del grupo en acciones externas sin una autorización clara. La dirección insiste en que no se trataba de controlar decisiones personales, sino de proteger la imagen de una formación que, a su juicio, debía funcionar bajo unos criterios comunes.

Un contrato para fijar límites

Ante el aumento de las desavenencias, la dirección de Nueva Línea habría propuesto formalizar un contrato en el que quedasen claras una serie de cláusulas y normas de funcionamiento. Según la versión trasladada a Javi de Hoyos, ese documento no se planteó como una imposición cerrada, sino como una base que estaban dispuestos a discutir con las componentes.

La intención, aseguran, era sentarse, valorar posibles cambios y llegar a un acuerdo que permitiera ordenar la relación profesional entre las partes. Sin embargo, según esta misma versión, las integrantes no respondieron al contrato y, en su lugar, publicaron un vídeo que terminó de agravar la situación.

El vídeo que la dirección interpretó como una falta de respeto

Javi de Hoyos también menciona un vídeo publicado por las componentes que la dirección de Nueva Línea habría interpretado como una falta de respeto. En la pieza original, según explica el comunicador, se escuchaban expresiones que él decidió tapar con pitidos al compartirlas.

La dirección consideró que ese contenido no encajaba con la imagen que Nueva Línea pretendía proyectar y pidió que se eliminara. Según el relato trasladado al creador de contenido, ese momento habría sido el punto de no retorno. A partir de ahí, las componentes habrían manifestado que las cláusulas del contrato les parecían abusivas y que no querían continuar en el grupo.

La dirección niega amenazas y defiende su actuación

Otro de los aspectos que la dirección ha querido desmentir es que las integrantes vivieran amenazadas o bajo presión. Esta aclaración llega después de que circulara una escena en la que, ante una reportera, una de las componentes indicaba que no podían conceder entrevistas sin la aprobación de la dirección y sin que estuviera presente todo el grupo.

Según la versión trasladada a Javi de Hoyos, esa reacción no respondería a una amenaza, sino al intento de hacer las cosas correctamente después de varios desencuentros previos. La dirección sostiene que, tras algunos episodios en los que las integrantes habrían actuado por su cuenta, ellas mismas buscaban asegurarse de no volver a generar un conflicto.

Apoyo a su nueva etapa, pero defensa de Nueva Línea

Pese a la ruptura, la dirección de Nueva Línea asegura que apoyará a las componentes en su nuevo camino. Sin embargo, también advierte de que no permitirá que, según su criterio, se manche la imagen del grupo ni se difundan versiones que considera falsas.

La exclusiva de Javi de Hoyos añade así una nueva pieza a un conflicto que continúa generando interés y que, por ahora, mantiene abiertas varias versiones. La dirección ya ha dado la suya. Falta por ver si las excomponentes responden a este relato y si el caso Nueva Línea seguirá sumando capítulos en los próximos días.