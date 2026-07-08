Los espermatozoides de los canarios son peores que los del norte de España

Los hombres del norte de España presentan mejores parámetros de calidad seminal que los del centro y el sur, según un estudio presentado en un congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. El dato más llamativo está en el recuento total de espermatozoides móviles: los participantes del norte alcanzaron una media de 94,35 millones, frente a los 50,11 millones registrados en la zona centro.

La investigación también detectó diferencias relevantes respecto al sur. Mientras en el norte un 23,9% de los hombres presentaba alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, en el sur esa proporción ascendía al 55,4%. Es decir, más de la mitad de los participantes de la zona sur tenían alteraciones en uno de los parámetros clave para valorar la fertilidad masculina.

El dato que dispara la comparación entre territorios

El estudio analizó muestras seminales de 386 hombres atendidos en siete centros de reproducción asistida repartidos por España. Antes de entregar las muestras, los participantes facilitaron información sobre su lugar de residencia, índice de masa corporal, historial médico, actividad física, consumo de medicamentos, drogas, alcohol o café, entre otros factores.

La intención era comprobar si las diferencias en salud, hábitos o estilo de vida podían explicar la variación en la calidad del semen. Sin embargo, los autores no encontraron grandes diferencias en esos comportamientos entre las distintas zonas estudiadas.

Por eso, el resultado ha llamado especialmente la atención: el norte obtiene de forma sistemática mejores parámetros seminales que el centro y el sur.

El sur sale peor parado en la movilidad espermática

Uno de los indicadores más relevantes del estudio es la movilidad de los espermatozoides. No basta con tener una alta concentración seminal: para valorar el potencial fértil también importa que los espermatozoides puedan desplazarse correctamente.

En este punto, el norte volvió a destacar. Los hombres residentes en esa zona registraron un 44,79% de espermatozoides móviles, además de una concentración media de 80,96 millones por mililitro.

La diferencia más clara aparece al observar las alteraciones en la movilidad. En el norte afectaban al 23,9% de los participantes. En el sur, al 55,4%. En el centro, al 53,4%.

¿Qué papel puede tener el lugar donde se vive?

El estudio no demuestra una causa directa, pero abre una pregunta importante: ¿puede influir el entorno en la calidad del semen? Los autores creen que sí podría haber factores ambientales implicados, especialmente al no encontrar diferencias relevantes en los hábitos de vida de los participantes.

Entre los posibles factores aparecen la contaminación, los compuestos químicos industriales, los plásticos y los llamados disruptores endocrinos. Estas sustancias pueden interferir en el sistema hormonal y han sido señaladas en otros trabajos como posibles riesgos para la salud reproductiva masculina.

La doctora Rocío Núñez Calonge, autora del estudio, considera que hacen falta investigaciones más amplias para aclarar hasta qué punto la exposición ambiental puede explicar estas diferencias entre territorios.

Una lectura clave para Canarias

Aunque el estudio habla de grandes zonas geográficas y no ofrece en el texto disponible un dato específico separado para Canarias, sus conclusiones sí abren una cuestión de interés para el Archipiélago: si los peores resultados se concentran en el sur de España, conviene conocer con más detalle qué ocurre en territorios como Canarias y qué factores ambientales podrían estar influyendo.

La clave no está solo en comparar norte y sur. También en saber si la contaminación, los compuestos derivados del plástico, los hábitos urbanos o el entorno pueden estar afectando a la fertilidad masculina en distintas comunidades.