La Fundación DinoSol destina 92 ayudas a los hijos de empleados de HiperDino para campamentos de verano

HiperDino y la Fundación DinoSol lanzan una nueva edición de Dino Verano, el programa de becas dirigido a facilitar la conciliación laboral y familiar de sus empleados durante los meses estivales.

La iniciativa alcanza este año las 92 ayudas y se orienta a sufragar parte del coste de los campus de verano para hijos de trabajadores.

Cada beca contempla una aportación directa de 100 euros por menor, destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años. La ayuda cubre parte del gasto de campamentos de verano con una duración mínima de 15 días, una opción a la que muchas familias recurren durante el cierre del curso escolar y el periodo laboral ordinario.

Una ayuda para organizar el verano familiar

La convocatoria alcanza su segunda edición dentro de la estrategia social de la Fundación DinoSol, entidad vinculada a la cadena canaria de supermercados. En la edición anterior, 66 empleados accedieron a esta ayuda, que permitió a las familias contar con más margen de organización durante la etapa estival.

La directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz, explica que la entidad valora el efecto de este tipo de medidas en la plantilla.

"La Fundación DinoSol es consciente del beneficioso impacto que este tipo de iniciativas tiene sobre los empleados, por ello, este año ampliamos el cupo hasta alcanzar a 92 porque nuestro objetivo es que cada vez sean más los empleados que pueden acceder a un Campamento de Verano", señala.

Patricia Muñoz destaca la continuidad del programa

Muñoz subraya que la beca no solo responde a una necesidad de conciliación, sino también al aprovechamiento educativo y social de las actividades estivales.

Según expone, el objetivo es que los hijos de los empleados "además de continuar adquiriendo conocimientos durante estos meses estivales, se desarrollen con otros niños y disfruten de una manera didáctica y segura".

La directora añade que los campus permiten a los padres afrontar el verano con mayor tranquilidad al dejar a los menores en espacios especializados. "Dino Verano llega para quedarse en HiperDino, y para mejorar cada año y crecer en el número de ayudas que ofrece", afirma Patricia Muñoz.

Apoyo a empleados y familias

La línea de becas de verano forma parte de las acciones que la Fundación DinoSol dirige a los trabajadores de HiperDino y a sus familias. La entidad desarrolla también las Ayudas a la Excelencia Académica, destinadas a hijos de empleados que cursan estudios superiores.

En el último curso académico, estas ayudas sumaron 31.000 euros y llegaron a estudiantes de La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

Los beneficiarios cursan titulaciones como Pedagogía, Psicología, Derecho y Criminología, Matemáticas, Publicidad y Relaciones Públicas, Biotecnología o Química, tanto en universidades de Canarias como de fuera del archipiélago.

Una fundación creada para la acción social

La Fundación DinoSol nació en 2017 como instrumento de Responsabilidad Social Corporativa de HiperDino. Su actividad se centra en el apoyo a trabajadores y familias, además de en proyectos orientados al bienestar social en Canarias.

Entre sus programas figura Alimentos con Vida, que permite donar alimentos a diario a entidades sociales y beneficia a más de 12.000 personas. También desarrolla el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, con tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros, y la iniciativa Tienda Accesible, orientada a favorecer la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Conciliación, formación y compromiso social

La ampliación de Dino Verano consolida una línea de actuación centrada en la conciliación familiar dentro de la compañía. El incremento de 66 a 92 becas refleja una mayor cobertura para empleados con hijos en edad escolar, en un periodo en el que las familias suelen afrontar más dificultades para compatibilizar horarios laborales y cuidados.