Los gomeros acompañan a PSOE y NC en el plante al dictamen del 'caso Mascarillas'

Un Parlamento canario dividido aprobó este miércoles con el apoyo de CC, PP, AHI y Vox el dictamen de la comisión de investigación del caso Mascarillas, que sitúa al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como máximo responsable político de las irregularidades detectadas en la compra de material sanitario durante la pandemia.

La sesión evidenció la fractura entre bloques y también una división de opiniones en el actual Gobierno autonómico, después de que la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que lidera Casimiro Curbelo, se desmarcara de sus socios en el Ejecutivo (CC, PP y AHI) para defender junto al PSOE y Nueva Canarias un voto particular en favor del anterior Ejecutivo del pacto de las Flores (2019-2023), del que también formó parte.

CC, PP y Vox rechazaron el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG, que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en "suposiciones y relatos" y en unas "conclusiones construidas de antemano" para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres.

Torres responde: Es un ataque personal

De hecho, el ministro aseveró en las redes tras el pleno del Parlamento que durante tres años ha sufrido "un ataque personal, de calumnias e infundios, que hoy ha tenido un paso más en el Parlamento de Canarias, con las tres derechas -que se han quedado solas- intentando dañar, nuevamente, mi imagen".

El ministro fue taxativo: "Ningún dictamen tendencioso, partidista y sectario va a disuadirme de seguir defiendiendo a los canarios y canarias". Es más, remarcó que "la sociedad canaria y el Gobierno del pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG) dimos un ejemplo durante la pandemia, con el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de toda España; y por la protección de nuestros mayores".

Abandono del hemiciclo

¿Y que ocurrió en la Cámara canaria? Tras un agrio debate, PSOE, NC y ASG decidieron abandonar el pleno cuando se iba a producir la votación. Esta retirada dejó el hemiciclo prácticamente vacío, provocando que el secretario del Parlamento advirtiera a la Presidencia que no se podía proceder a la votación por falta de quórum, ya que en ese instante faltaba una persona para alcanzar el mínimo legal de 36 asistentes.

La votación estuvo a punto de interrumpirse, pero finalmente se logró salvar al realizarse un nuevo recuento y confirmar la presencia de Carlos Este (PP), quien seguía el pleno a través de videoconferencia tras haber sido operado.

Justificación de ASG

La Agrupación Socialista Gomera, a través de su portavoz, Jesús Ramos Chinea, justificó su rechazo al dictamen tras haber analizado "miles de páginas de documentación" y decenas de comparecencias, y sostuvo que el objetivo de llegar a conclusiones objetivas "no se ha alcanzado plenamente".

El portavoz gomero remarcó que su decisión no tenía "fines partidistas" sino que se basaba en "hechos acreditados y no en sospechas". Afirmó que el Servicio Canario de la Salud gestionó unos 1.400 expedientes de contratación de emergencias para garantizar el abastecimiento de material sanitario y hacer frente a una crisis sin precedentes, por lo que criticó que el informe se centrara únicamente en tres casos específicos (RR7, Soluciones de Gestión y Megalab) que representan una "parte mínima del conjunto de la contratación realizada". Por tanto, sostuvo que el dictamen se basa en una "selección parcial" de documentos destinada a confirmar una "relato previamente construido", para culpalizar a Torres.

Asimismo, la formación gomera defendió que no se puede juzgar el pasado con la "serenidad del 2026" para analizar decisiones que "hubo que adoptar en cuestión de horas". Para ASG, el dictamen ignora que el sistema sanitario canario respondió con solvencia a la pandemia y logró "proteger a la población en circunstancias complejas", obteniendo indicadores de mortalidad inferiores a otros territorios . Además, afirmó que la comision "no declara culpables ni es un tribunal paralelo", y recalcó que este caso esta judicializado y debe seguir ese cauce.

Torres, responsable

El informe aprobado sitúa la responsabilidad principal en el Gobierno de Canarias y se proyecta "de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera (exdirector del Servicio Canario de Salud y exviceconsejero de la Presidencia) y los responsables del área de Sanidad", según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

El caso Mascarillas en Canarias partió de la adjudicación en mayo de 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la compraventa de coches, de un contrato de 4 millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, las cuales no fueron entregadas, pero sí abonadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

En la investigación judicial están imputados el empresario, por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, el entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

La comisión parlamentaria amplió el foco más allá del contrato de RR7 y examinó también otros contratos sanitarios de la pandemia relacionados en las informaciones con la trama del caso Koldo (Koldo García, exasesor del exministo José Luis Ábalos), como los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión por más de 12 millones de euros y los contratos de test de coronavirus por 5,3 millones de euros a Eurofins Megalab.

Estructura paralela

En su intervención, la representante de CC Vidina Espino acusó a Torres de ignorar las advertencias de los funcionarios, de comprometer millones de euros en todas estas operaciones y de ocultar su verdadera implicación política.

La diputada cuestionó que una sola persona (Ana María Pérez) pudiera comprometer casi 100 millones de euros en contratos de emergencia por iniciativa propia. Concluyó que es "materialmente imposible" que tales cuantías se gestionen al margen de la estructura jerárquica de la administración.

Ademas, denunció que el Gobierno decidió "apartar los órganos legalmente establecidos" para sustituirlos por un "comité de gestión" que no existía jurídicamente ni tenía actas. Calificó este movimiento como la creación deliberada de una "estructura paralela y opaca" para actuar sin controles.

El diputado del PP Fernando Enseñat afirmó que la trama de corrupción de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama operó en Canarias porque Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera y Conrado Domínguez "abrieron la puerta" a esta organización criminal. Aseguró que, sin la implicación directa de estos tres cargos, la trama no hubiera podido actuar en las islas.

Nicasio Galván, de Vox, fundamentó su crítica en los mensajes de WhatsApp donde el entonces presidente afirmaba estar "encima de la factura".

Defensa del PSOE y NC

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La diputada del PSOE, Nira Fierro, acusó a los grupos proponentes de montar un "circo político" de bulos y conclusiones predeterminadas para satisfacer sus "urgencias electorales", puesto que se ha acreditado que solo hubo un contrato fallido de entre 1.400 expedientes, en un contexto de emergencia sanitaria, y que el Gobierno de Canarias hizo todo lo posible por recuperar los fondos.

Nira Fierro defendió la gestión del anterior Ejecutivo y aseguró que el dictamen ignora "hechos probados", como que Canarias fue el territorio con menos fallecidos durante la pandemia, que la respuesta al primer brote en el hotel de Adeje fue ejemplar y que "no hay ningún cargo del PSOE imputado".

Además, citó al presidente de la Audiencia de Cuentas para sostener que los contratos están "administrativamente impecables". Fierro concluyó que la comisión responde a un intento de desgastar al actual ministro porque "la fortaleza electoral" de Torres preocupa a sus adversarios y aseguró que el PSOE volverá a presentarlo como candidato en 2027.

Noticias relacionadas

Fabricar culpables

En la misma línea, la portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González, sostuvo que el dictamen busca "fabricar culpables" mediante una "acusación política" construida sobre una selección interesada de los hechos. Criticó que se juzguen en 2026 decisiones adoptadas en 2020, cuando "cada hora contaba" para hacer frente a un virus desconocido y a un mercado internacional colapsado, y recordó que la Ley de Presupuestos vigente entonces eximía al Gobierno de autorizar esos expedientes para agilizar la respuesta sanitaria.