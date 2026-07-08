Lanzarote reclama al Estado la activación del SIVE tras el repunte en la llegada de migrantes con la neumática más hacinada de la ruta canaria

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha expresado su preocupación por el aumento de la presión migratoria en la isla tras la llegada de tres embarcaciones con 148 personas a bordo durante la madrugada del miércoles 8 de julio. Ante esta situación, el presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote para mejorar la detección temprana de embarcaciones y facilitar las labores de rescate en el mar.

Desde la institución insular consideran que la activación de este sistema permitiría anticipar la localización de las embarcaciones que realizan la ruta atlántica hacia Canarias, reforzando la coordinación de los dispositivos de emergencia y contribuyendo a reducir el riesgo para las personas que emprenden estas travesías.

Tres embarcaciones y 148 personas rescatadas en una sola madrugada

La costa de Lanzarote vivió una intensa actividad asistencial este miércoles con la llegada y rescate de tres embarcaciones con personas migrantes en pocas horas, según el Cabildo de Lanzarote. Dos de ellas fueron interceptadas en el mar en un operativo coordinado por Salvamento Marítimo, cuyos equipos trasladaron a sus ocupantes hasta el puerto de Arrecife para recibir atención tras presentar signos de agotamiento físico.

Según la información facilitada por el Cabildo, una de las embarcaciones era una lancha neumática con 122 personas a bordo, una cifra que, según la institución, supone un hecho sin precedentes en la isla por el elevado número de ocupantes concentrados en una sola embarcación y por el riesgo que ello implicaba para su seguridad.

La tercera patera consiguió alcanzar por sus propios medios la costa de Arrieta, en el municipio de Haría, alrededor de las tres de la madrugada. En ella viajaban 28 personas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad.

El Cabildo insiste en la activación del SIVE

Tras estos nuevos episodios, Oswaldo Betancort manifestó que Lanzarote mantiene un compromiso con la atención humanitaria a las personas migrantes, aunque considera que la respuesta no puede limitarse únicamente a la actuación de los recursos insulares.

El presidente del Cabildo señaló que la llegada continuada de embarcaciones somete a una presión constante a los servicios de la isla y lamentó que la ruta migratoria atlántica continúe poniendo en peligro la vida de cientos de personas que realizan el trayecto en embarcaciones precarias y, en muchos casos, sobrecargadas.

En este contexto, insistió en la necesidad de que el Estado dote a Lanzarote de las herramientas preventivas necesarias para mejorar la vigilancia marítima y actuar con mayor rapidez cuando se detecten nuevas embarcaciones.

Una reivindicación reiterada al Gobierno central

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, recordó que la institución ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno de España la necesidad de activar de forma definitiva el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en la isla.

Según expuso, el funcionamiento completo de este sistema tecnológico permitiría detectar antes las embarcaciones que se aproximan a Canarias, favoreciendo la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y aumentando las posibilidades de rescatar con rapidez a las personas que viajan a bordo.

El Cabildo sostiene que disponer de este equipamiento resulta especialmente importante en un contexto marcado por la llegada frecuente de embarcaciones a las costas de Lanzarote.

La prioridad, proteger la vida de las personas migrantes

La Corporación Insular expresó también su preocupación por la continuidad de este fenómeno migratorio y por las condiciones en las que muchas personas realizan la travesía entre la costa africana y Canarias.

El Cabildo recuerda que estas rutas marítimas se realizan habitualmente en embarcaciones muy frágiles, con escasos medios de seguridad y, en numerosas ocasiones, con un número de ocupantes superior al recomendado, lo que incrementa considerablemente el riesgo de naufragio.

Por este motivo, la institución considera que la prioridad debe seguir siendo la protección de la vida humana y la garantía de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Petición de una respuesta coordinada

Junto a la activación del SIVE, el Cabildo reclama una estrategia coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la presión migratoria que afecta al archipiélago. La institución entiende que el fenómeno requiere una respuesta estable por parte del Estado, con recursos materiales, económicos y de vigilancia suficientes para apoyar la gestión que realizan las administraciones canarias.

El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) es una herramienta tecnológica gestionada por la Guardia Civil que emplea radares, cámaras y sensores para detectar embarcaciones y reforzar el control y la vigilancia de las costas españolas. Su utilización también facilita la movilización de los servicios de rescate cuando se localizan embarcaciones en situación de riesgo, especialmente en rutas migratorias como la del Atlántico.