'Luz' verde entre aplausos a la primera Ley de Municipios Turísticos de Canarias tras 31 años de espera

Los aplausos de todos los grupos parlamentarios se mezclaron este miércoles con los de los alcaldes y concejales que seguían el pleno del Parlamento de Canarias desde la tribuna de invitados tras la aprobación definitiva de la Ley de Municipios Turísticos de Canarias. La Cámara regional dio así luz verde a la primera iniciativa legislativa impulsada por los ayuntamientos canarios desde que la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 abrió la puerta a que las corporaciones locales pudieran promover proposiciones de ley, culminando una reivindicación que llevaba más de tres décadas pendiente.

La norma salió adelante con 63 votos a favor y tres abstenciones, correspondientes a Vox, y supone el primer marco jurídico específico para reconocer la realidad de los municipios turísticos, donde la población flotante multiplica durante buena parte del año el número de residentes y obliga a los ayuntamientos a asumir un importante sobreesfuerzo en la prestación de servicios públicos como la limpieza, la seguridad, la movilidad, el mantenimiento de playas o la conservación de los espacios públicos.

Una ley para todos los municipios

Si bien comenzó como una reivindicación de los catorce municipios que integran la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), el consenso alcanzado en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los grupos parlamentarios permitió que la ley sea ahora una herramienta para la totalidad de la geografía canaria, permitiendo que localidades de las denominadas 'islas verdes' o aquellas con retos demográficos también encuentren encaje en este marco legal.

Fin a una deuda histórica de 31 años

La normativa pone fin a una "deuda histórica" de 31 años, ya que la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 ya mandataba la creación de un estatuto específico que hasta hoy no se había materializado, seún la AMTC.

La nueva ley nace con el objetivo de dotar a estos municipios de herramientas para mejorar la gestión pública, reforzar la calidad de los servicios que prestan tanto a residentes como a visitantes, favorecer la convivencia y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible. Para ello regula por primera vez quién puede obtener la condición de municipio turístico, qué derechos adquiere, qué obligaciones deberá asumir y cómo podrá adaptar su organización administrativa a la realidad que genera la actividad turística.

Dos tipos de municipios

Uno de los principales cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria es la creación de dos categorías diferenciadas. Por un lado, la figura del municipio turístico de excelencia, dirigida a los grandes destinos alojativos del archipiélago, y, por otro, la del municipio turístico de singularidad, pensada para aquellos municipios cuyo atractivo turístico se basa en recursos naturales, culturales o patrimoniales de especial relevancia, aunque no concentren un elevado número de plazas alojativas. Con ello, la ley amplía su alcance respecto a la propuesta inicial y adapta el reconocimiento a las distintas realidades territoriales de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia será necesario acreditar el cumplimiento de dos de tres requisitos principales: que la población turística anual sea cinco veces superior a la población empadronada; disponer de al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico —incluidas las viviendas vacacionales—, o que las plazas de establecimientos de cinco estrellas representen al menos el 10% de la población residente. A ello se suma la obligación de demostrar que la actividad turística supone más del 15% de la economía municipal.

Municipios singulares

En el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como de los municipios afectados por el reto demográfico, los requisitos se adaptan a su realidad territorial, reduciendo tanto el volumen de población turística exigido como el número mínimo de plazas alojativas.

La categoría de municipio turístico de singularidad permitirá acceder a esta declaración a municipios que acrediten al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística represente más del 5% de su economía, ampliando así el alcance de la ley más allá de los grandes destinos tradicionales.

Organización administrativa

La norma también permitirá a los ayuntamientos reforzar su organización administrativa mediante la creación de estructuras específicas para gestionar la actividad turística.

Entre otras medidas, contempla la posibilidad de reforzar los órganos directivos municipales y establece un catálogo de servicios ligado a la condición de municipio turístico, incorporando obligaciones en ámbitos como la vigilancia ambiental, el control de ruidos, el refuerzo de la limpieza, los servicios de socorrismo en playas, la información turística o la creación de refugios climáticos. Asimismo, los municipios deberán elaborar un instrumento de planificación turística municipal que ordene su desarrollo futuro.

Distintivo singular y promoción turística

Junto a estas obligaciones, la declaración de municipio turístico también conllevará nuevos derechos. Los ayuntamientos podrán utilizar oficialmente esta condición y el distintivo que la acredita, tendrán una mayor presencia en las acciones de promoción turística de Canarias y podrán participar en los espacios donde se planifica el desarrollo del sector.

Base jurídica para futuras inversiones

Asimismo, la norma persigue que el reconocimiento institucional sirva como base para avanzar hacia una financiación más ajustada al coste real que soportan estos municipios por atender a una población muy superior a la censada. Aunque en el pleno del Parlamento se aclaró que, si bien la ley en sí misma no incluye una "ficha financiera" inmediata o la creación de un fondo económico específico en este momento, sí constituye el "punto de partida" imprescindible para recibir inversiones futuras.

Celebración de la AMTC

Tras la aprobación de la ley, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias celebró un acuerdo que considera "histórico". Su presidente y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, afirmó que el texto "es el resultado del diálogo y de un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, los ayuntamientos y la Asociación de Municipios Turísticos", además de destacar que dota a los municipios "de una herramienta legal para definir sus obligaciones y derechos, mejorar los servicios que prestamos y avanzar en una financiación acorde con la realidad de una población que convive con visitantes y trabajadores".

En la misma línea, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y vocal de la AMTC, Marco Aurelio Pérez, subrayó que, por primera vez, los municipios turísticos cuentan con una ley "que nos reconoce como lo que somos" y que permitirá adaptar la organización y los servicios municipales a la población real que atienden.

Añadió que la norma abre una nueva etapa porque los municipios turísticos tendrán "voz y voto" en los espacios donde se adoptan decisiones que afectan directamente a su territorio y anunció que la asociación seguirá trabajando en el desarrollo reglamentario de la ley para que responda a las necesidades reales de los ayuntamientos y de la ciudadanía.

Consenso en el Parlamento

El debate parlamentario estuvo marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de sacar adelante una ley reclamada desde hace décadas. La Agrupación Herreña Independiente calificó la jornada de "histórica" y aseguró que los municipios "han dejado de ser convidados de piedra para convertirse en arquitectos de su propio destino", destacando además la atención específica que la norma presta a las islas verdes y a los municipios afectados por el reto demográfico.

Nueva Canarias defendió el origen municipalista de la iniciativa y recordó que la propuesta nació desde los propios ayuntamientos, aunque su enmienda in voce para suspender temporalmente determinados expedientes sancionadores vinculados a la renovación turística fue finalmente rechazada por el pleno.

Desde Agrupación Socialista Gomera se puso el acento en que la ley permite cumplir, más de tres décadas después, un mandato pendiente desde 1995 y se defendió que puede convertirse en una herramienta para favorecer el arraigo de población en los municipios con riesgo de despoblación.

El Partido Popular destacó el trabajo desarrollado por la Asociación de Municipios Turísticos y la Fecam durante toda la tramitación, mientras que Coalición Canaria sostuvo que la aprobación de la norma "no es el punto de llegada, sino el punto de partida" para seguir avanzando en el reconocimiento institucional y en la financiación de los municipios turísticos.

El Grupo Socialista resaltó el consenso alcanzado entre ayuntamientos gobernados por distintas fuerzas políticas para sacar adelante una iniciativa que, a su juicio, permitirá compatibilizar el desarrollo turístico con la mejora de la calidad de vida de la población residente.

La única nota discordante llegó de Vox, que optó por la abstención al considerar que la ley carece de una ficha financiera específica y mostrar su rechazo a algunos aspectos del articulado relacionados con la organización administrativa y otras referencias incorporadas durante la tramitación.