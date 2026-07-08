El miércoles amanece caluroso y con calima en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles una jornada de cielos despejados, con presencia de calima ligera en altura. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que puntualmente lleguen a los 40 grados, mientras que el viento soplará flojo a moderado del norte en costas, con algunos intervalos de fuerte.

En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, los termómetros llegarán o superarán de manera generalizada los 30/33 °C.

En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, además de en zonas altas y medianías del resto de islas, especialmente en las orientadas al sur, se rebasarán los 34 °C. En las áreas más afectadas, las temperaturas durante la noche se mantendrán por encima de los 25/27 °C.

Respecto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte y del nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5 y ocasionalmente, con marejadilla o marejada. También habrá viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

Jornada despejada con calima ligera en altura, salvo por algunos intervalos de nubes bajas durante la mañana en el litoral oeste y de nuevo tras el anochecer. Las temperaturas se mantendrán sin apenas variaciones, con valores nocturnos que podrán quedar por encima de los 25 °C en el sureste. En zonas del interior del sur y este, las máximas podrán alcanzar localmente los 37 °C. En el resto, se llegará o se superará de forma generalizada los 30/32 °C, excepto en el litoral norte y oeste. Viento flojo a moderado de componente norte. En las costas del sureste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 34

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral oeste y después del anochecer. Las temperaturas seguirán sin apenas cambios, con mínimas nocturnas que podrán mantenerse por encima de los 25 °C en el sureste. En zonas interiores del sur y este es probable que las máximas lleguen a los 37 °C. En el resto, se alcanzarán o superarán de manera generalizada los 30/33 °C, salvo en el litoral norte y oeste. Viento flojo a moderado de componente norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía. En costas del sureste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 32

GRAN CANARIA

El tiempo estará marcado por cielos despejados y calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos durante la mañana en el litoral norte y tras el anochecer. Las temperaturas apenas variarán. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. Es probable que los termómetros lleguen a los 37 °C en las cuencas de Tejeda y Tirajana, donde localmente podrán superarse los 40 °C. En medianías se rebasarán los 34 °C y localmente se alcanzarán los 37 °C; mientras que en las orientadas al norte se esperan 34 °C por encima de los 600-700 metros. Las temperaturas nocturnas en las zonas más afectadas apenas descenderán de los 26/28 °C. Viento de componente norte en costas, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste. En medianías soplará flojo a moderado, con predominio del este, mientras que en cumbres se impondrá el oeste flojo. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos durante la mañana en zonas bajas del norte y tras el anochecer por debajo de los 300-500 metros. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, excepto en el litoral norte. En medianías del oeste, sur y este, sin descartarlo en la capital, se llegará a los 34 °C, puntualmente a los 37 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían rondar los 25 °C. En medianías orientadas al norte se alcanzarán de forma generalizada los 30/33 °C, puntualmente los 34 °C, con valores claramente inferiores por debajo de los 300-500 metros. Viento de componente norte. En cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste, más intenso en cotas altas del Teide. Brisas en costas del norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 32

LA GOMERA

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos por la mañana en zonas bajas del norte y después del anochecer por debajo de los 400-500 metros. Las temperaturas apenas registrarán cambios. Se alcanzarán o superarán de manera generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y en zonas altas se superarán los 34 °C, sin descartar que localmente se llegue a los 37 °C. En estas áreas, las temperaturas nocturnas podrían situarse alrededor de los 25 °C. Viento de componente norte de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En medianías, viento flojo de dirección variable, así como de componente norte en la cumbre. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 / 30

LA PALMA

Predominarán los cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte y tras el anochecer por debajo de los 500-600 metros. Las temperaturas seguirán sin apenas variaciones. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/33 °C, salvo en zonas de litoral. En cumbres y medianías se llegará o se superará los 34 °C, con mayor probabilidad en El Paso. Viento de componente norte. En las cumbres soplará flojo de componente oeste, más intenso en cotas altas de La Caldera de Taburiente. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 / 29

EL HIERRO

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos durante la mañana en litorales del norte y después del anochecer por debajo de los 400-500 metros. Las temperaturas permanecerán sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, excepto en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y en zonas altas se alcanzarán los 34 °C, puntualmente los 37 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían rondar los 25 °C. Viento de componente norte de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los litorales noroeste y del extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En medianías, viento flojo de dirección variable, así como de componente noroeste en la cumbre. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 / 27