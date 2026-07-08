Salvamento Marítimo desembarca en Lanzarote a 123 personas que iban hacinadas en una neumática

Salvamento Marítimo ha auxiliado esta madrugada a 123 personas que iban hacinadas en una neumática y las ha desembarcado en Lanzarote con evidentes síntomas de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía marítima iniciada en Tan Tan (Marruecos).

El mar en calma y el fuerte calor ha acompañado a estas personas en su viaje por la ruta canaria, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.

La tripulación de la Salvamar Al Nair ha sido la encargada de socorrer a esta expedición, que puso tierra en Lanzarote en torno a las 01.15 horas, según han informado a EFE fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Patera en el norte de Lanzarote

Cuando aún se atendía a estas personas llegaban, por sus propios medios, al norte de Lanzarote otras 28 personas, en esta ocasión a bordo de una patera de madera, que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría.

Patera llegada este miércoles, 8 de julio de 2026, a la costa entre Arrieta y Punta Mujeres, en el norte de Lanzarote / La Provincia

Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla, a cuya travesía contribuye la calma que registra el mar, han apuntado las mismas fuentes.