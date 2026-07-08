"No es un secreto": una campaña pide que los menores de Canarias alcen la voz contra las agresiones sexuales

Las agresiones sexuales no son un secreto. Son delito. Y bajo esa premisa, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Fundación Anar, ha impulsado una campaña dirigida a prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia y a combatir una de las principales barreras para su detección: el silencio.

El objetivo está claro: que los menores alcen la voz, que alerten cuando la conducta de otra persona les incomoda, y reducir así a cero las denuncias por violaciones. La mayoría de ellas, el 53% en Canarias, ocurren en entorno familiar. El lugar que debería ser un refugio se convierte, en esas ocasiones, en el infierno.

La campaña No es un secreto, es un delito redirige al teléfono y chat de la Fundación Anar al 116 111 y chatanar.es. La labor de la Fundación es facilitar a menores un espacio seguro y confidencial en el que se sientan escuchados y respetados, y donde puedan expresar libremente aquello que les ocurre para encontrar alternativas a sus problemas de manera conjunta.

La necesidad de esta campaña está vinculada a una realidad que obliga a reforzar la prevención y la sensibilización. Los datos de atención a menores víctimas de violencia sexual en Canarias reflejan que el 53% de las agresiones sexuales atendidas en 2024 y 2025 fueron cometidas por personas del propio entorno familiar, lo que evidencia que muchas situaciones de violencia pueden producirse en espacios de confianza y cercanía. De las más de 242.000 peticiones de ayuda recibidas por Fundación Anar el pasado año, 4.144 provenían de Canarias.

En el mismo periodo, el Gobierno de Canarias atendió a 215 menores víctimas de violencia sexual en Canarias. De ellos, el 76% eran niñas (164) y el 24% niños (51). En cuanto a las edades, el grupo más numeroso corresponde a menores de 12 a 15 años (42%), seguido de niños y niñas de 8 a 11 años (24%) y de 4 a 7 años (22 %).

Romper la cultura del silencio

La iniciativa pone el foco en romper la cultura del silencio y en recordar que la protección de la infancia requiere una actitud activa por parte de las personas adultas. La violencia contra menores no siempre aparece en contextos alejados o desconocidos; en muchas ocasiones ocurre en entornos cotidianos, donde escuchar, detectar señales y actuar puede marcar la diferencia. La campaña no interpela únicamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad: familias, profesionales, entornos educativos, deportivos y comunitarios.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, señala que "un niño o una niña no debe cargar nunca con un secreto que le hace daño. La responsabilidad es de las personas adultas: observar, acompañar y actuar". Por ello, recalcan la necesidad de trasladar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia infantil. La iniciativa busca eliminar aquellas ideas que favorecen la ocultación, como minimizar determinadas conductas, pensar que son "cosas de niños" o evitar intervenir ante una sospecha.

La campaña apuesta por un lenguaje directo, ético y responsable, evitando la recreación explícita de situaciones de violencia y utilizando mensajes claros para favorecer la identificación de señales de alerta. Las piezas se difundirán en redes sociales, medios digitales y otros soportes con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y facilitar el acceso a los recursos de ayuda disponibles.