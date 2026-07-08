Siete de cada diez contratos de verano desaparecen en Correos Canarias, según CCOO

Comisiones Obreras (CCOO) denunció este miércoles que la empresa pública Correos ha reducido en un 70% la contratación prevista para la campaña de verano en Canarias respecto a la realizada el pasado año, una decisión que, según el sindicato, agravará la falta de personal y aumentará la presión sobre la plantilla.

En un comunicado, la organización sostiene que este descenso de las contrataciones no responde a una circunstancia puntual ni a necesidades organizativas coyunturales, sino que forma parte de una estrategia continuada de ajuste del empleo presentada por la empresa bajo criterios de "eficiencia" y "productividad".

CCOO considera "especialmente contradictorio" que estas decisiones se adopten mientras la dirección de Correos presenta a la empresa pública como un actor estratégico para la cohesión territorial y social, anuncia nuevos servicios públicos y destaca sus resultados económicos. En este sentido, el sindicato señala que, según el informe anual de la compañía, Correos obtuvo un beneficio de 11,5 millones de euros el pasado ejercicio.

El sindicato asegura que la política laboral de la empresa continúa marcada por una temporalidad situada en torno al 25%, miles de trabajadores pendientes de procesos de estabilización, un 15% de contratos a tiempo parcial, una elevada provisionalidad en los nombramientos y una oferta pública de empleo que, afirma, permanece congelada desde hace cuatro años.

Noticias relacionadas

A juicio de CCOO, esta situación repercute directamente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía al incrementar la carga de trabajo de la plantilla y aumentar los riesgos psicosociales y el desgaste físico y emocional de los trabajadores. Por ello, la organización reclama a Correos que recupere los niveles de contratación necesarios para garantizar la prestación del servicio público durante la campaña de verano.