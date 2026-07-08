Televisión Canaria emite ‘La Quedada del Año’ con los grandes nombres del humor canario
El canal autonómico ofrece este viernes la tercera edición del festival, grabado en el Pabellón Santiago Martín ante cerca de 5.000 espectadores
Televisión Canaria emitirá este viernes, a las 22:10 horas, la tercera edición de ‘La Quedada del Año’, un festival que reúne sobre un mismo escenario a algunos de los cómicos más populares del Archipiélago.
El espectáculo, producido por Palante Producciones, se celebró el pasado mes de abril en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife, donde congregó a cerca de 5.000 espectadores en una noche marcada por el humor, la improvisación y la espontaneidad isleña.
Tras la emisión de la anterior entrega, el canal autonómico vuelve a apostar por este encuentro, que se ha consolidado como una de las grandes citas del humor hecho en Canarias.
Un cartel con acento de todas las islas
La tercera edición de ‘La Quedada del Año’ destaca por la variedad de estilos y por la presencia de humoristas de diferentes islas.
El público podrá disfrutar del ingenio de La Chirichota, formación grancanaria que combina sátira social y música; de los monólogos inspirados en la vida cotidiana del majorero Saúl Romero; y del humor absurdo con crítica política del grupo Abubukaka.
También participa Darío López, director de Palante Producciones y uno de los impulsores del festival, que lleva al escenario anécdotas entre el mundo rural y urbano y rescata el acervo lingüístico canario.
El elenco se completa con Abián Díaz y su personaje Jose; Delia Santana, con su capacidad para la improvisación; el lanzaroteño Kike Pérez, con sus relatos personales; y Omayra Cazorla, una de las voces más reconocibles del humor canario actual.
“Un tenderete con tanto talento”
Darío López ha mostrado su “orgullo e ilusión” por compartir este “tenderete con tanto talento en el escenario” en Televisión Canaria, una cadena que, según señaló, también siente como “nuestra casa”.
El cómico y organizador también quiso destacar el respaldo del público canario a este evento, en el que casi la mitad de las entradas se vendieron antes de que se publicara el cartel con los humoristas participantes.
López confía en que quienes no pudieron vivir el espectáculo en directo puedan disfrutarlo ahora a través de la televisión.
De La Chistera al gran formato
La idea de ‘La Quedada del Año’ empezó a gestarse casi por casualidad, cuando Darío López invitó a otros humoristas canarios a grabar un vídeo homenaje a Manolo Vieira en su sala La Chistera, en Gran Canaria.
Después, ese grupo de amigos actuó en Madrid y logró reunir a 800 personas. La buena respuesta del público les animó a trasladar la experiencia al Archipiélago a gran escala.
Desde entonces, el festival ha ido creciendo y en sus ediciones anteriores ya ha superado los 10.000 asistentes.
Con la emisión de esta tercera edición, Televisión Canaria refuerza su apuesta por el talento local, el humor de las Islas y la difusión de propuestas culturales y de entretenimiento hechas en el Archipiélago.
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