Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.685 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

36 españoles muertos El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 36, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de un nuevo fallecimiento en las últimas horas hasta los 36 confirmados y han rebajado en dos el número de desaparecidos.

Suben a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela La cifra de muertos por los terremotos de hace casi dos semanas en Venezuela subió este martes a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

Madrid rinde homenaje al pueblo venezolano con Edmundo González tras los terremotos Unas 200 personas se congregaron este miércoles en Madrid para rendir homenaje al pueblo venezolano tras los terremotos del 24 de junio, en un acto cargado de emoción en el que no faltaron los vítores al líder opositor venezolano, Edmundo González, que acudió al acto, entre gritos de "¡Presidente!". González, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió a saludar al público que esperaba bajo la lluvia en la Puerta del Sol, en pleno corazón de la capital española, que funcionó como punto de encuentro para la diáspora venezolana y los voluntarios de ERICAM, el equipo de intervención rápida de la Comunidad de Madrid que regresaba de Venezuela.

Ascienden a 100 los portugueses muertos tras los terremotos en Venezuela El Gobierno de Portugal confirmó este martes que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 100, 18 de ellos menores de edad, mientras que otros 59 siguen desaparecidos. Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 100 víctimas mortales, 86 también tenían nacionalidad venezolana.

Delcy Rodríguez pide ayuda a Japón, Perú y Chile para que envíen especialistas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que pidió ayuda a "países sísmicos" como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas tras el doble terremoto. "Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado, los Gobiernos, para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieran ajustes", dijo la líder chavista en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Francia envía 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela por los terremotos El Gobierno francés envió este martes 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para paliar las consecuencias de los catastróficos terremotos. La ayuda, remitida a petición de las autoridades venezolanas, fue movilizada desde el territorio ultramarino francés de Guadalupe e incluye 38 toneladas de materiales de urgencia recabadas por el Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés.

Machado reitera que regresará a Venezuela y que es una promesa que se cumple "paso a paso" La líder opositora de Venezuela y ganadora del premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes que regresará a su país y que esta es una promesa que se cumple "paso a paso". "Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado", escribió Machado en su cuenta de la red social X.

ONU alerta sobre la situación de las miles de mujeres embarazadas tras sismos en Venezuela Unas 36.700 mujeres afectadas por el potente doble terremoto que asoló el norte de Venezuela están embarazadas y unas 4.000 darán a luz en el próximo mes en medio de la "grave emergencia humanitaria" que vive el país, alertó el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). La agencia de la ONU ha hecho un llamamiento a los donantes para recaudar 10 millones de dólares a fin de "garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses de la respuesta a la emergencia".

Más de 14.600 personas permanecen en 87 campamentos tras el doble terremoto en Venezuela Un total de 14.634 personas se encuentran alojadas en 87 campamentos transitorios que fueron habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, este martes, cuando se cumplen 13 días de los terremotos en el país. El reporte, con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este 7 de julio y publicado en Telegram, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 20.227 plazas.