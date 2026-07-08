Dos voluntarios canarios salvan siete vidas en Venezuela

Encontrar vidas. Ese era el objetivo de Mario Alejandro López y Marco Antonio Herrera, los dos voluntarios canarios que se desplazaron a Venezuela para colaborar en las labores de rescate tras los dos terremotos que golpearon el país en la madrugada del jueves 25 de junio. Su trabajo dio resultados. Entre los escombros lograron señalizar a siete personas con vida y localizaron los cuerpos de otras 40 que habían fallecido. Hasta La Guaira viajaron con el respaldo de la empresa Desatascos Mario López, que asumió el 100% de los gastos durante los siete días que el equipo permaneció desplegado sobre el terreno.

La situación que encontraron sobre el terreno era trágica. Trabajaron con un equipo de geófono para las labores de escucha y una cámara endoscópica de 360 grados que permitía inspeccionar el interior de huecos entre los escombros. Durante su estancia en La Guaira colaboraron con equipos de Málaga, Argentina, Chile y la UME. "Lo peor fue la falta de material técnico para afrontar una situación así. Faltan herramientas pesadas para mover bloques y, a nivel organizativo, se podría haber hecho mejor", explica Marco Antonio Herrera. Más de una semana después de los terremotos, la recuperación todavía tarda en vislumbrarse. "La situación es lamentable. Es difícil describir lo que se vive en La Guaira", añade.

La ayuda humanitaria

En lo que respecta a la ayuda humanitaria, el voluntario explica que está llegando, pero no la necesaria. "Hay mucha desolación y desamparo. No sé qué ayuda vendrá ahora debido a la situación del país", lamenta. Aunque ellos ya se encuentran en las Islas, sobre el terreno, añade, todavía quedan muchas víctimas por encontrar y mucho trabajo por hacer. Los últimos datos oficiales sitúan la cifra de fallecidos en torno a los 3.685, mientras que la de heridos se mantiene en 16.740.

Los dos voluntarios canarios que se trasladaron hasta Venezuela para ayudar en las labores de rescate. / La Provincia

Lo más crítico, explica, es la falta de medicamentos. Desde Canarias llevaron todo el material sanitario que pudieron, pero resultó insuficiente. "El poco material médico que vimos lo llevamos nosotros. No hay ningún sitio donde se pueda adquirir. No hay antibióticos, desinfectantes ni vendas", relata Marco Antonio Herrera. En este contexto, la situación sanitaria se vuelve especialmente delicada. En cuanto a la alimentación, la mayoría de los afectados recibe lo poco que hay disponible. "Ofrecen todo lo que tienen", resume el voluntario, en referencia a comidas como arepas o arroz con pollo. En las zonas de difícil acceso, especialmente en los espacios confinados, la llegada de ayuda exterior resulta aún más complicada.