Infraestructuras
Actualización de la red de comunicaciones críticas en tres aeropuertos canarios
Las empresas Telefónica España y Amper modernizarán las infraestructuras de radiocomunicaciones en una decena de aeropuertos clave para mejorar la seguridad operativa
Efe
Las empresas Telefónica España y Amper renovarán las redes de radiocomunicaciones críticas DMR y Tetra en diez aeropuertos españoles gestionados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), entre ellos los de Tenerife Sur, Fuerteventura y La Palma.
La renovación de estas redes de radiocomunicaciones, que son sistemas de comunicaciones altamente confiables y a prueba de fallos, permitirá mejorar la resiliencia y disponibilidad de las soluciones que soportan la coordinación de los distintos servicios aeroportuarios, "contribuyendo a garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones en entornos de alta exigencia operativa".
En concreto, el proyecto contempla la modernización de las infraestructuras existentes mediante la implantación de mecanismos avanzados de autenticación y cifrado, tanto en la red como en los terminales de usuario, según ha informado este jueves Telefónica en un comunicado. Así se podrán reforzar los estándares de seguridad, integridad y protección de las comunicaciones críticas en el entorno aeroportuario, "garantizando una mayor fiabilidad en los sistemas de coordinación operativa".
Los aeropuertos
Los aeropuertos sobre los que se trabajará en los próximos 36 meses son: Tenerife Sur, Fuerteventura, La Palma, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, A Coruña, Girona-Costa Brava, Seve Ballesteros-Santander y Valencia, todos ellos considerados como infraestructuras críticas dentro de la red aeroportuaria gestionada por Aena.
Con esta adjudicación, Amper y Telefónica refuerzan su colaboración e incrementan su capacidad para abordar proyectos de complejidad tecnológica en entornos que requieren altos niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio. La red DMR (Digital Mobile Radio), ampliamente implantada en entornos empresariales, industriales y empresariales, consiste en un sistema de radio digital que permite que personas o equipos se comuniquen por voz y datos de forma clara y eficiente.
Por su parte, la red Tetra (Terrestrial Trunked Radio) supone el estándar de radiocomunicaciones digitales de misión crítica, diseñado para ofrecer comunicaciones seguras, fiables y de alta disponibilidad cuando se requieren funcionalidades avanzadas y un alto nivel de disponibilidad.
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