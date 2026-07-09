Adiós a los deslumbramientos al conducir: el truco con el retrovisor que muchos conductores canarios desconocen y las multas de 200 euros que pueden recibir por tenerlo en mal estado
La DGT recuerda un sencillo gesto en el espejo retrovisor para evitar el deslumbramiento de las luces de otros vehículos
Los deslumbramientos son una de las situaciones más peligrosas al volante. Las luces largas de otros vehículos, los reflejos del sol o la salida de un túnel pueden provocar una pérdida momentánea de visión y aumentar el riesgo de accidente.
La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé durante los meses de julio y agosto más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. Por ello, avisa a los conductores de un truco con el espejo retrovisor que puede ayudarles a evitar deslumbramientos.
Un gesto que mejora la visibilidad
El sistema antideslumbramiento permite modificar ligeramente el ángulo del espejo para reducir el impacto de las luces que llegan desde los vehículos que circulan detrás. Su funcionamiento es muy sencillo, el conductor simplemente debe mover la palanca situada en la parte inferior del retrovisor para cambiar su posición y evitar que los faros del vehículo tarsero afecten negativamente a su conducción.
Aunque los modelos más nuevos, incorporan los conocidos como espejos retrovisores electrocrómicos. Estos son espejos inteligentes que detectan el exceso de luz mediante sensores y oscurecen de manera automática el cristal, sin necesidad de que el conductor tenga que hacer nada.
Ese sencillo truco es muy útil cuando es de noche y el vehículo trasero circula con las luces largas o mal reguladas. También en la salida de túneles o cuando los reflejos del sol son intensos.
Cómo ajustar los espejos retrovisores
- Espejo lateral izquierdo: debe colocarse de manera que nos se vea la carrocería del coche y muestre el tráfico que se aproxima por la parte izquierda. La clave está en que la mitad inferior del espejo debe mostrar los vehículos y la calzada.
- Espejo interior: la clave es que cubra el máximo campo visual de la luna trasera. Par que cuando el conductor pierda el objeto por los espejos laterales, pueda visualizarlo por el central.
- Espejo lateral derecho: debe colocarse igual que el retrovisor izquierdo, que los vehículos se vean en la mitad inferior del espejo.
No llevar los espejos retrovisores bien ajustados puede perjudicar los desplazamientos y poner en riesgo la seguridad vial. Además, quienes los lleven rotos, sueltos o inexistentes se enfrentan a sanciones económicas de 200 euros.
Recomendaciones de la DGT
Desde Tráfico recuerdan que los deslumbramientos pueden ser muy molestos para la visión del conductor y entorpecer su concentración al volante. Por ello, y además de utilizar correctamente el retrovisor antideslumbramiento, recomienda:
- Utilizar el parasol si sel sol da directamente sobre el conductor
- Utilizar gafas de sol homologadas durante el día
- Mantener siempre todos los retrovisores bien colocados
- Evitar poner la vista directamente en las luces de los vehículos que circulan por el lado contrario
Sencillos gestos y acciones que pueden reducir los deslumbramientos al volante y ofrecer seguridad vial durante los desplazamientos de verano.
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