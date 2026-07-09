CaixaBank reconoce a Teresa Torres, fundadora de Lavandería El Cardón, con el ‘Premio Empresaria 2026’ en Canarias

CaixaBank ha galardonado a Teresa Torres, administradora y socia fundadora de Lavandería El Cardón, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria 2026’ en Canarias. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Teresa Torres entre las candidaturas presentadas en Canarias por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de la empresa familiar que dirige. Al frente de Lavandería El Cardón desde hace 38 años, Teresa Torres ha liderado la evolución de esta empresa familiar dedicada a la lavandería industrial y los servicios textiles para el sector turístico. Con sede en Fuerteventura, la compañía se ha convertido bajo su liderazgo en la mayor lavandería industrial de Canarias, con más de 500 empleados y actividad en varias islas del Archipiélago. Su visión estratégica y capacidad de gestión han sido determinantes para posicionar a la empresa como socio de referencia de importantes cadenas hoteleras nacionales e internacionales, sin renunciar a los valores de cercanía, calidad y compromiso con las personas que han marcado su trayectoria.

El premio

El acto de entrega del premio contó con la participación de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, quien destacó que "el recorrido profesional de Teresa Torres demuestra que es posible crecer sin perder el arraigo al territorio, generando empleo, creando valor y abriendo camino para otras mujeres que aspiran a desarrollar sus propios proyectos empresariales. Reconocer historias como la suya es también poner en valor el talento y la contribución de las mujeres al tejido empresarial de nuestras Islas".

Tras esta fase regional, la empresaria majorera pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país. Además, Teresa Torres optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

‘CaixaBank Premio Empresaria’ celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

A través de esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino y con el reconocimiento de trayectorias empresariales que destacan por su contribución al tejido económico y social. El jurado del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.

Las empresarias

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía y promueve estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave. Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI… Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

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Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como ‘Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa’ de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.