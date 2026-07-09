Canarias inicia un descenso de las temperaturas este jueves, aunque Gran Canaria seguirá en aviso amarillo por calor

Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por un descenso progresivo de las temperaturas, después de varios días de intenso calor en el archipiélago. No obstante, la mejoría no será igual en todas las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados en diferentes puntos del este, sur y oeste de la isla.

Según la previsión meteorológica, el alivio térmico comenzará a notarse especialmente en las zonas de interior, mientras que en buena parte del archipiélago todavía se registrarán valores superiores a los 30 grados, especialmente en medianías y áreas del sur. A ello se suma una retirada gradual de la calima, que durante los últimos días ha reducido la visibilidad y contribuido a elevar la sensación térmica.

La Aemet también prevé la presencia de intervalos de nubes bajas en el norte de varias islas, principalmente durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el cielo permanecerá poco nuboso o despejado en el resto del territorio.

Calor en Agaete (07/07/26) / José Pérez Curbelo

Gran Canaria continuará siendo la isla con mayor riesgo por altas temperaturas

Aunque el episodio de calor comenzará a perder intensidad, Gran Canaria seguirá concentrando las temperaturas más elevadas del archipiélago.

La previsión indica que se podrán alcanzar 30 grados de forma generalizada, salvo en las zonas bajas del norte, donde el ambiente será algo más suave. Los valores más altos se esperan en la cuenca de Tirajana, donde los termómetros podrían llegar a 34 grados y las temperaturas mínimas permanecerán por encima de 25 grados, favoreciendo las denominadas noches tropicales.

En cuanto al viento, soplará de componente norte con intensidad moderada, aunque habrá intervalos fuertes en el este y el extremo oeste de la isla. Además, no se descartan rachas muy fuertes en algunos momentos del día. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 21 y 25 grados.

Lanzarote y Fuerteventura notarán un descenso, aunque seguirá haciendo calor

En las islas orientales también comenzará a remitir el episodio de altas temperaturas.

En Lanzarote, el cielo permanecerá mayoritariamente despejado con calima ligera en altura, que irá desapareciendo a medida que avance la jornada. Durante la noche podrían aparecer intervalos de nubes bajas en los litorales del norte y del oeste.

Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en las zonas del interior, aunque todavía podrán alcanzarse o incluso superarse los 30 grados en algunos puntos del interior y del sur de la isla. En Arrecife, la previsión sitúa los valores entre 21 y 28 grados.

En Fuerteventura se espera un comportamiento muy similar. La calima irá retirándose de forma gradual y las máximas también bajarán, sobre todo en el interior. Aun así, en diversas zonas del centro y sur podrán registrarse entre 30 y 32 grados.

El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en el sur de Jandía, donde no se descartan rachas puntualmente muy intensas durante las primeras y últimas horas del día. En Puerto del Rosario, las temperaturas oscilarán entre 21 y 28 grados.

Tenerife mantendrá temperaturas elevadas en las medianías

En Tenerife, el ambiente continuará siendo caluroso, especialmente en las medianías del sur y del oeste, donde todavía podrán alcanzarse 30 grados.

La Aemet prevé un descenso térmico que será más acusado en las zonas altas de la isla, mientras que en las costas del norte y del sur la bajada será más moderada.

Durante la mañana y al final del día aparecerán intervalos nubosos en las zonas bajas del norte por debajo de los 600 o 700 metros de altitud.

Calor en Gran Canaria: Bañaderos (Arucas, 6/7/2026) / José Pérez Curbelo

El viento soplará del norte con intensidad moderada y aumentará durante la tarde en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde podrían registrarse rachas fuertes. En las cumbres centrales predominará el viento del noroeste, también con probabilidad de rachas intensas durante la segunda mitad de la jornada.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre 21 y 28 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro también registrarán una bajada de las máximas

Las islas occidentales seguirán una evolución similar, con un descenso generalizado de las temperaturas y una retirada paulatina de la calima.

En La Gomera, las máximas disminuirán, especialmente en las zonas altas, aunque en las medianías del sur y del oeste todavía podrán superarse localmente los 30 grados. El viento del norte soplará con intervalos fuertes en algunos puntos del este y noroeste.

En San Sebastián de La Gomera se prevén temperaturas entre 21 y 27 grados.

En La Palma, el descenso será más evidente en las zonas del interior y de mayor altitud. A pesar de ello, las temperaturas seguirán siendo elevadas en buena parte de las medianías, excepto en el nordeste, donde el ambiente será más fresco.

En la capital palmera, Santa Cruz de La Palma, los termómetros se moverán entre 20 y 26 grados.

Por su parte, El Hierro registrará temperaturas sin grandes cambios en la costa, aunque en el interior el descenso podrá ser notable. Aun así, en algunos sectores del sur interior todavía podrían alcanzarse o superarse los 30 grados.

En Valverde se esperan temperaturas comprendidas entre 18 y 28 grados.

La calima comienza a retirarse tras varios días de estabilidad atmosférica

Otro de los cambios previstos para este jueves será la disminución de la calima, que afectó al archipiélago durante los últimos días. La intrusión de polvo en suspensión comenzará a perder intensidad y quedará limitada principalmente a capas altas de la atmósfera antes de desaparecer de forma progresiva.

Este fenómeno suele producirse cuando masas de aire cálido procedentes del norte de África alcanzan Canarias, reduciendo la visibilidad y contribuyendo al aumento de la temperatura ambiental.

Aunque la mejoría será gradual, la presencia de calima será ya mucho menor que en jornadas anteriores.

La Aemet recomienda mantenerse informado mientras persista el calor

A pesar del descenso previsto, la Aemet mantiene la recomendación de seguir prestando atención a las altas temperaturas, especialmente en las zonas de Gran Canaria donde continúa vigente el aviso amarillo.

Durante los episodios de calor, los organismos públicos aconsejan mantener una correcta hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos siempre que sea posible y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos especialmente vulnerables.

La previsión apunta a que el episodio cálido irá perdiendo intensidad de forma progresiva en el conjunto del archipiélago durante los próximos días, aunque este jueves todavía persistirán temperaturas propias del verano en buena parte de Canarias.