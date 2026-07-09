Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

El Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves la situación meteorológica por altas temperaturas y ha decidido rebajar de alerta a prealerta el episodio de calor que ha afectado al archipiélago durante los últimos días. La medida afecta a zonas concretas de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que en el resto de las islas se da por finalizada la situación de alerta.

La decisión de la Dirección General de Emergencias ha entrado en vigor a las 11:20 horas de este jueves, tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros organismos de seguimiento, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las zonas que permanecen en prealerta

Aunque las previsiones apuntan a una mejoría general de las condiciones meteorológicas, todavía se esperan temperaturas elevadas en determinadas áreas del archipiélago durante la jornada.

La situación de prealerta afecta a:

Las cumbres y medianías del sur de La Gomera .

. Las medianías y cumbres del oeste y sur de Tenerife .

. Las cumbres y las vertientes orientadas al oeste, sur y este de Gran Canaria .

. La mitad sur de Fuerteventura.

Calor en Gran Canaria: Bañaderos (Arucas, 6/7/2026) / José Pérez Curbelo

Según la previsión meteorológica, en las zonas más expuestas de Gran Canaria los termómetros podrían alcanzar o superar de forma puntual los 34 grados centígrados, especialmente en las cumbres y en las vertientes orientadas al oeste, sur y este.

En el resto de las áreas afectadas, las temperaturas máximas oscilarán previsiblemente entre los 30 y los 32 grados, tanto en las medianías y cumbres de Tenerife y La Gomera como en el sur de Fuerteventura.

Se espera un descenso de las temperaturas durante la tarde

La Dirección General de Emergencias explica que la evolución prevista apunta a una disminución progresiva de las temperaturas conforme avance la tarde.

Por este motivo, la situación de prealerta permanecerá vigente hasta las 20:00 horas de este jueves, momento en el que se reevaluará la evolución de las condiciones meteorológicas.

El cambio de nivel responde a la mejoría del episodio de calor que ha afectado de forma generalizada al archipiélago en las últimas jornadas, aunque las autoridades consideran necesario mantener la vigilancia en aquellas zonas donde todavía pueden registrarse valores elevados.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante la persistencia de temperaturas altas en algunos puntos de las islas, el Gobierno de Canarias recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección difundidas por la Dirección General de Emergencias.

Entre los principales consejos figuran mantener una correcta hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a las personas más vulnerables, como mayores, menores y personas con enfermedades crónicas.

También se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos en las horas de mayor calor y permanecer, siempre que sea posible, en lugares frescos y bien ventilados.

Calor en Agaete (07/07/26) / José Pérez Curbelo

Las autoridades insisten en seguir la información oficial y atender las actualizaciones que puedan producirse si cambian las previsiones meteorológicas.