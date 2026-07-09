CC pide actualizar el plus de residencia del sector público estatal canario,congelado en 2007

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado al Gobierno de España que actualice las cuantías de la indemnización por residencia que percibe el personal del sector público estatal destinado en Canarias, al considerar que permanecen congeladas desde 2007.

Valido ha registrado una pregunta escrita dirigida al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública después de que el Consejo de Ministros aprobara una subida del complemento de insularidad para el personal destinado en Baleares.

Según ha explicado Coalición Canaria este jueves en una nota, las nuevas cuantías para Baleares, que oscilan entre los 105 y los 697 euros mensuales en función del grupo profesional y la isla de destino, quedan equiparadas a las que perciben actualmente los empleados públicos destinados en Canarias.

La diputada nacionalista ha considerado que la mejora aprobada para Baleares responde a la realidad insular de ese territorio, pero ha sostenido que el Gobierno central vuelve a tratar de forma "injusta" a Canarias al no revisar simultáneamente unas cuantías que, ha dicho, no se actualizan específicamente desde un acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2007.

Valido ha argumentado que esta equiparación diluye el tratamiento diferenciado que corresponde a Canarias como única región ultraperiférica del Estado, cuyas condiciones de lejanía, fragmentación territorial y doble insularidad generan sobrecostes estructurales.

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Coalición Canaria ha advertido además de que la indemnización por residencia es un instrumento para atraer y retener personal de la Administración General del Estado en las islas y ha alertado de que ámbitos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria o Instituciones Penitenciarias afrontan dificultades crecientes para cubrir sus plantillas por el desajuste entre las retribuciones y el coste real de residir en Canarias.