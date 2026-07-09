Descontento en la comunidad venezolana de Canarias por la gestión de la ayuda humanitaria tras los terremotos

La ayuda se complica. Organizaciones venezolanas han expresado su «descontento» con la gestión del Gobierno de Canarias tras los terremotos que sacudieron Venezuela en la madrugada del jueves 25 de junio. Las asociaciones han comenzado a acumular cajas de ayuda humanitaria con las donaciones recogidas en Canarias, pero ahora se enfrentan a un reto mayúsculo: hacerlas llegar a su destino. El envío de un contenedor hasta Venezuela, denuncian, tendría un coste aproximado de 6.000 euros. Una cantidad que les resulta inasumible. Aseguran, además, que, por el momento, el Gobierno de Canarias no les ofrecería financiación para sufragar ese transporte.

«Yo estoy ayudando a un compañero que tiene una asociación pequeñita y el descontento es general. Lo único que se nos ha ofrecido es una nave para guardar toda la ayuda en Puerto de la Cruz. Pero no nos ayudan a enviarla», explica Leonardo Enrique Carrero, venezolano afincado en Tenerife desde hace 21 años y colaborador de la Asociación de Amigos Canarios Venezolanos. Las entidades ya se han reunido en dos ocasiones con el Gobierno de Canarias. Sin embargo, aseguran que la única respuesta recibida ha sido la puesta a disposición de una nave para almacenar la ayuda. Con las donaciones ya recopiladas, y sumando las del resto de las Islas, calcula que podrían llenarse «hasta cuatro contenedores».

La ayuda humanitaria

El pasado lunes, el Ejecutivo autonómico aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar las ayudas destinadas a los canarios y descendientes residentes en Venezuela afectados por el seísmo. «Si se acaba de aprobar esa cantidad de dinero para ayudar al país, ¿por qué no se destinan cincuenta mil euros a las gestiones de aduana y al envío?», plantea Carrero.

Pese a las dificultades, desde la entidad ponen en valor la respuesta de la sociedad canaria. «Se ha hecho un gran esfuerzo por clasificar alimentos, conservas, pañales y medicamentos. La gente ha colaborado muchísimo. Ha sido increíble. El pueblo canario se ha volcado. No ha dejado de ayudar», destaca Leonardo Enrique Carrero.