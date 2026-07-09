La industria de fondos de inversión de BBVA AM alcanza un patrimonio récord en 2025

La industria de fondos de inversión de BBVA Asset Management (BBVA AM) cerró 2025 en máximos históricos tras alcanzar en diciembre un patrimonio bajo gestión de 450.889 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el número de partícipes aumentó cerca de 1,25 millones durante el ejercicio (+7,5%), hasta situarse en un total de 17,8 millones.

Para BBVA, 2025 también fue un ejercicio especialmente positivo. Finalizó el año con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, lo que supone un crecimiento del 7,9% respecto al cierre de 2024. La entidad mantiene su estrategia centrada en la gestión activa, la selección de fondos de otras gestoras y la personalización de las inversiones. En Canarias, BBVA contabiliza un patrimonio de 1.350 millones de euros invertidos en fondos de inversión en 2025, un 8% más que el año anterior. La entidad supera además los 49.000 partícipes en el Archipiélago, cuyo patrimonio representa el 2,8% del total gestionado por BBVA AM.

"En inversiones, la mejor decisión no es dónde ni cuándo invertir, sino contar con un acompañamiento personalizado para hacerlo según los objetivos y el perfil de cada cliente", afirmó Belén Blanco, responsable de BBVA AM para Europa. "Y, además, crear un hábito de inversión recurrente y empezar cuanto antes. Esa es la auténtica clave del éxito", añadió.

BBVA Futuro Conservador supera los 1.600 millones de patrimonio

Entre los productos de la gestora destaca el fondo BBVA Futuro Conservador, FI, que al cierre de diciembre de 2025 superaba los 1.600 millones de euros de patrimonio. El fondo promueve características ambientales y sociales y mantiene un componente solidario. Desde su lanzamiento en 1999 ha destinado más de 7,7 millones de euros a 144 proyectos solidarios, que han beneficiado de forma directa a más de 100.000 personas y de manera indirecta a más de 500.000.

Un millón de euros para 25 proyectos solidarios

BBVA AM también ha dado a conocer los ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa destinada a apoyar proyectos con impacto social y medioambiental. En esta edición han sido seleccionadas 25 iniciativas, que recibirán ayudas de entre 32.000 y 72.000 euros, hasta completar una dotación total de un millón de euros. La convocatoria ha prestado especial atención a proyectos medioambientales relacionados con la restauración de espacios naturales, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

En total se presentaron 250 candidaturas, de las que 189 cumplieron los requisitos para pasar a la fase de valoración. En el proceso participaron evaluadores voluntarios, un 50% más que en 2025, cuya labor permitió seleccionar las iniciativas con mayor potencial de impacto social y medioambiental.

Los 25 proyectos premiados tendrán impacto directo en 22 provincias de nueve comunidades autónomas. La convocatoria contempla cinco grandes premios de 72.000 euros para iniciativas de Educación, Inclusión social, Dependencia, mayores y salud, Creación de empleo para colectivos vulnerables y Medioambiente.

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Asimismo, BBVA AM ha concedido cuatro donaciones de 32.000 euros para proyectos medioambientales de ámbito nacional y otras 16 ayudas de 32.000 euros destinadas a proyectos sociales de carácter local. Desde su creación, BBVA Futuro ha destinado más de siete millones de euros a iniciativas con impacto social y medioambiental. La convocatoria se financia gracias al fondo BBVA Futuro Conservador, FI, un fondo de inversión mixto de gestión activa que dona parte de su comisión de gestión.