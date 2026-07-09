Del tablero al mando de la consola: el plan de Gran Canaria para que los mayores venzan a la soledad «echando una partida»

Loly Alonso tiene claro que hoy no ha venido a hacer la gimnasia de mantenimiento de todas las semanas. En una de las mesas del Centro de Día para Mayores de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, el ambiente este jueves por la mañana fue distinto al habitual mientras Loly y un grupo de mujeres juegan al Striker y disfrutan «echando una partida». Hay ruido, hay piques sanos y, sobre todo, muchas risas y nuevos vínculos.

Estas sesiones de juegos de mesa son mucho más que un pasatiempo; son, como ella misma define, una forma de «disfrutarse más» entre ellas. Mientras en la gimnasia tradicional apenas cruzan palabras al entrar y al salir, aquí el juego las obliga a mirarse, a pensar y a reírse juntas de sus propios errores.

Más que un pasatiempo

Este cambio de ritmo no es casualidad, es la esencia de Elders in Game, un programa piloto de longevidad activa que busca demostrar que el juego es una herramienta de salud mental y autonomía. La iniciativa, impulsada por la Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, nace con una idea sencilla pero transformadora: que los mayores no dejen de ser protagonistas de su comunidad.

Proyecto Elders in games | 09/07/2026 / José Pérez Curbelo

Elizabeth Santana, directora general de Servicios Sociales e Inmigración, insiste en que esto no debe verse como una intervención social asistencial al uso, sino como «una alternativa de ocio, una forma innovadora de hacer política social» centrada en el bienestar puro de las personas.

El salto a los Alisios

La realidad que enfrentan personas como María, de 68 años, o Luis, de 75, es la de una generación que creció compartiendo tardes de dominó y parchís antes de que las pantallas lo inundaran todo. Ahora, el proyecto pretende que esos mismos mayores den el salto al festival Gran Canaria Experience, un macroevento multicultural que en septiembre aspira a reunir hasta a 200.000 asistentes en el Centro Comercial Alisios. Emilio Hurtado, director del festival, destaca que el evento será 100% gratuito y contará con cerca de 120 mesas destinadas exclusivamente a juegos de mesa, además de zonas de videojuegos donde se busca facilitar esa «transición digital que muchas veces cuesta» entre jóvenes y abuelos.

Proyecto Elders in games | 09/07/2026 / José Pérez Curbelo

La voz de los usuarios

Sin embargo, a pie de calle, la percepción de los protagonistas tiene matices más terrenales. Pilar Iglesias, a sus 88 años, derrocha una energía envidiable, pero no puede evitar una sonrisa escéptica cuando se habla de enseñar a los más jóvenes. «¿Cómo le voy a enseñar yo a mi nieta si ella me enseña a mí?», exclama con naturalidad. Para ella, aunque agradece este tipo de jornadas especiales, lo que realmente la mantiene viva es el mantenimiento diario que le ofrece el centro: las clases de informática, el deporte y la lectura que la obligan a salir de casa cada mañana.

En esa misma línea se mueve Emilia García, quien a sus 89 años representa la voz más reivindicativa del grupo. Para ella, el juego es una «gimnasia mental» necesaria, pero aprovecha la presencia de las cámaras para recordar que su generación es la que «batalló por la universidad» y sacó adelante al país con «mucho trabajo y mucha renuncia».

Proyecto Elders in games | 09/07/2026 / José Pérez Curbelo

Emilia no oculta su malestar con la valoración que reciben del Gobierno y denuncia, por ejemplo, que a su profesora de literatura —una licenciada que las ayuda a analizar poemas y libros de Mercedes Pinto— apenas le pagan doce euros la hora. «Qué poco nos están valorando», lamenta, insistiendo en que gracias a su generación hoy existe la «emoción» y la educación superior en las Islas.

Un beneficio mutuo

Desde la administración, el discurso se centra en combatir la que la OMS califica como la gran pandemia del siglo XXI: la soledad. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, explica que el juego ayuda a reactivar los sentidos y las relaciones interpersonales, sirviendo de vía de conexión con los nietos o amigos de la familia. Según Candil, se trata de «romper barreras y también de luchar contra la soledad» a través de espacios donde los mayores respondan con la efusividad que están demostrando en este piloto.

Proyecto Elders in games | 09/07/2026 / José Pérez Curbelo

Verónica Meseguer, directora general de Mayores, subraya que este intercambio es bidireccional. Mientras que los jóvenes ganan en experiencia y valores, los mayores ven reforzada su autoestima al sentirse útiles de nuevo. Meseguer es tajante al afirmar que la participación social de los mayores no debería ser noticia, sino la norma: «Las personas mayores tienen que seguir participando de la sociedad y eso es un milagro en el campo, pero no es un milagro en la vida».

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El objetivo final de Elders in Game es que esta experiencia en el festival de septiembre sea solo el principio. La intención es que el programa se replique en otros puntos del Archipiélago para llegar incluso a quienes, por problemas de movilidad, no pueden salir de sus casas. Porque, como bien dicen las usuarias que hoy han cambiado la gimnasia por el tablero, lo que importa es que la cabeza siga funcionando y que siempre haya una excusa para echarse una risa con las compañeras.