Sanidad estudiará medidas con la patronal para luchar contra el absentismo laboral

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias incluirá a las organizaciones empresariales en una mesa de trabajo, con el fin de evitar que las bajas médicas se prolonguen por las dilatadas esperas para recibir asistencia en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Esta iniciativa surge a raíz de que la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) pidiera celebrar una reunión con la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, para abordar el impacto económico que provoca el absentismo laboral.

Tal y como afirmó este jueves la titular de la sanidad canaria, ya ha mantenido conversaciones con el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. "Ya contamos con un observatorio para intervenir en las incapacidades temporales por causas de enfermedad mental leve y nos parece muy interesante la propuesta de poder incluir a la Confederación de Empresarios, no solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, también en la de Las Palmas", afirmó Monzón, quien aseguró que la intención de su departamento es poder poner en marcha la comisión "lo antes posible".

"Sabemos que el absentismo laboral en Canarias y en España en general es muy alto, y que nosotros somos una parte importante de la solución de ese problema, sobre todo a la hora de poder establecer circuitos específicos o que haya rapidez para hacer pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y que no se demore la incapacidad temporal por razones asociadas a la atención en el SCS", aseguró la consejera. "Estamos contentos e ilusionados por tener una mesa donde estemos todos y compartamos nuestros puntos de vista para poder hacer algo al respecto, ya que puede hacer mucho daño a la productividad de nuestra tierra.