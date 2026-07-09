Santa María de Guía, el municipio más barato de Canarias para comprar vivienda, pero muy lejos de los chollos de España

Encontrar una casa barata en Canarias sigue siendo una misión complicada. Aunque el Archipiélago cuenta con un municipio que se sitúa como el más asequible de las Islas para adquirir una vivienda, la realidad es que está muy lejos de los precios que se manejan en buena parte de la España interior. El último estudio elaborado por idealista, basado en los datos del segundo trimestre de 2026, sitúa a Santa María de Guía de Gran Canaria como el municipio más barato del Archipiélago, con un precio medio de 1.450 euros por metro cuadrado. Una cifra que, pese a ser la más baja de Canarias, casi cuadruplica el coste de los municipios más económicos del país.

Canarias sigue lejos de los precios más bajos

La diferencia es contundente. Mientras en Santa María de Guía los propietarios piden una media de 1.450 euros por metro cuadrado, en el conjunto de España hay municipios donde comprar vivienda cuesta menos de un tercio. De hecho, el estudio revela que solo dos municipios españoles tienen actualmente un precio inferior a los 400 euros por metro cuadrado.

El más barato de todos es Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba, donde el precio medio alcanza los 369 euros por metro cuadrado. Muy cerca aparece Pedro Muñoz, en Ciudad Real, con 377 euros por metro cuadrado. Son las únicas localidades españolas que logran bajar de esa barrera psicológica de los 400 euros por metro cuadrado.

Imagen de una de las parcelas del Cruce de Arinaga en las que se construirá vivienda. / LP/DLP

La comparación refleja la enorme brecha existente entre el mercado inmobiliario de Canarias y el de muchas zonas rurales del interior peninsular, donde la pérdida de población y la abundancia de oferta mantienen los precios en niveles muy bajos.

El mapa de los municipios más baratos de España

Tras Fuente Obejuna y Pedro Muñoz aparecen otros municipios que tampoco alcanzan los 500 euros por metro cuadrado. Entre ellos figuran Bembibre (León), con 441 euros; Vilamarín (Ourense), con 450 euros; Espinosa de los Monteros (Burgos), con 456 euros; Argamasilla de Alba (Ciudad Real), con 457 euros; Almodóvar del Campo (Ciudad Real), con 468 euros; Arroyo de la Luz (Cáceres) y Quesada (Jaén), ambos con 471 euros.

También entran en este grupo Campo de Criptana, Azuaga, Villanueva de los Infantes, O Covelo, Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva del Arzobispo, todos ellos con precios que siguen por debajo de los 500 euros por metro cuadrado. El listado lo completan Leiro, Paterna del Río, A Merca, Abarán, El Carpio, Villarrubia de los Ojos, San Clemente, Socuéllamos, Herencia y Mancha Real, todos ellos con valores inferiores a los 560 euros por metro cuadrado.

Fuente Obejuna, municipio de Córdoba. / La Provincia

La mayoría de estos municipios comparten varias características: se encuentran alejados de las grandes áreas metropolitanas, presentan una menor presión de demanda y, en muchos casos, llevan años perdiendo habitantes.

Una diferencia de miles de euros por vivienda

La distancia entre unos mercados y otros resulta todavía más evidente al trasladar el precio al coste final de una vivienda.

Un piso de 100 metros cuadrados en Fuente Obejuna tendría un precio medio cercano a 36.900 euros, mientras que un inmueble de las mismas dimensiones en Santa María de Guía rondaría los 145.000 euros únicamente tomando como referencia el precio medio por metro cuadrado.

La diferencia supera ampliamente los 100.000 euros, un dato que ilustra hasta qué punto el mercado inmobiliario español presenta enormes contrastes dependiendo del territorio.

¿Por qué Canarias mantiene precios más altos?

Aunque Santa María de Guía sea el municipio más económico de Canarias, el Archipiélago continúa registrando un precio de la vivienda considerablemente superior al de muchas comunidades autónomas.

Entre los factores que explican esta situación se encuentran la limitada disponibilidad de suelo, la elevada demanda residencial, el atractivo turístico de las Islas y una oferta de vivienda que continúa siendo insuficiente para absorber toda la demanda existente.

Vista de Guía. / ANDRES CRUZ

El resultado es un mercado mucho más tensionado que el de numerosas zonas del interior peninsular, donde la realidad demográfica juega precisamente en sentido contrario.

Andalucía y Castilla-La Mancha dominan el ranking

El estudio muestra además una clara concentración geográfica de los municipios más baratos.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y la Región de Murcia son las comunidades autónomas que concentran prácticamente todo el listado de los 25 municipios con el precio de la vivienda más bajo de España. Especialmente llamativa es la presencia de Ciudad Real, que coloca varios municipios entre los más económicos del país.

Idealista también compara estos precios con la media de cada comunidad autónoma y concluye que las diferencias son enormes. El caso más llamativo vuelve a ser Fuente Obejuna, cuyo precio medio resulta un 87,4% inferior al promedio andaluz. También destacan Quesada, Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva del Arzobispo, cuyos precios se sitúan más de un 83% por debajo de la media de Andalucía.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) / La Provincia

Además del ranking nacional, el informe identifica cuál es el municipio más económico de cada comunidad autónoma. En la Comunitad Valenciana aparece Utiel, con 640 euros por metro cuadrado; en Aragón, Tarazona, con 656 euros; en Asturias, Piloña, con 668 euros; y en Cataluña, Balaguer, con 732 euros por metro cuadrado.

Después figuran Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Reinosa (Cantabria), Corella (Navarra), Chinchón (Comunidad de Madrid), Santa María de Guía de Gran Canaria (Canarias), Llodio (País Vasco) y Petra (Baleares).

Aunque lidera el mercado más asequible de Canarias, Santa María de Guía confirma también que el Archipiélago se encuentra muy lejos de competir con las grandes oportunidades inmobiliarias que todavía existen en determinadas zonas del interior de España. Mientras dos municipios españoles ya venden viviendas por debajo de los 400 euros por metro cuadrado, el municipio canario más económico multiplica prácticamente por cuatro ese precio medio.