Santiago Apóstol: qué se celebra el 25 de julio y dónde es festivo en Canarias

El 25 de julio es una fecha señalada en el calendario por la celebración de Santiago Apóstol, patrón de España y una de las festividades religiosas más importantes del país. Sin embargo, este día no tiene el mismo carácter festivo en todo el territorio nacional. Mientras que comunidades autónomas como Galicia y el País Vasco, según recoge el BOE, lo incluyen como día no laborable, en Canarias únicamente algunos municipios lo recogen dentro de su calendario de fiestas locales.

En 2026, además, el 25 de julio cae en sábado, una circunstancia que hace que la jornada será festiva en los lugares donde está reconocida oficialmente, por lo que algunos trabajadores tendrán libre también ese día.

¿Qué se celebra el 25 de julio?

La festividad del 25 de julio está dedicada a Santiago el Mayor, también conocido como Santiago Apóstol, uno de los doce discípulos de Jesucristo.

Según la tradición cristiana, el apóstol viajó hasta la Península Ibérica para predicar el cristianismo. Tras regresar a Jerusalén fue ejecutado y, posteriormente, sus restos habrían sido trasladados a Galicia, donde hoy se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela.

La figura de Santiago fue declarada patrón de España en el siglo XVII por el papa Urbano VIII. Desde entonces, su festividad se ha convertido en una de las más relevantes del calendario religioso español.

Misa y procesión de Santiago Apóstol en Tunte / Juan Carlos Castro

Cada año, miles de personas llegan a Santiago de Compostela tras recorrer alguna de las rutas del Camino de Santiago, considerado uno de los principales itinerarios de peregrinación del mundo.

¿Dónde será festivo el 25 de julio en Canarias?

Aunque el 25 de julio no es festivo en toda Canarias, sí aparece como fiesta local en algunos municipios del Archipiélago.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno de Canarias, en la provincia de Las Palmas será festivo en los siguientes municipios:

Gáldar (Gran Canaria).

(Gran Canaria). San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Durante la mañana de este jueves, se ha celebrado la procesión de Santiago Apóstol en Gáldar. / José Carlos Guerra

En estas localidades, el día será no laborable con motivo de la festividad de Santiago Apóstol y de las celebraciones patronales vinculadas a esta fecha.

En el resto de municipios canarios, el 25 de julio será una jornada ordinaria.

¿Habrá puente por Santiago Apóstol?

Al caer el 25 de julio en sábado, este año no habrá un puente generalizado para quienes trabajan de lunes a viernes, ya que la festividad coincide con el descanso habitual del fin de semana.

No obstante, algunos trabajadores que desarrollan su actividad los sábados sí podrán verse afectados por el carácter festivo de la jornada, dependiendo de lo establecido en sus convenios colectivos o en la organización de su empresa.

Una fecha con tradición religiosa y cultural

En Galicia, donde el 25 de julio es una de las principales fiestas autonómicas, la celebración mantiene una gran importancia institucional y cultural, con numerosos actos religiosos y civiles en Santiago de Compostela, entre ellos la solemne misa en la catedral y el tradicional Botafumeiro, uno de los símbolos más conocidos del templo.

Más allá de su significado litúrgico, la festividad de Santiago Apóstol tiene una notable repercusión histórica, cultural y turística. La ciudad de Santiago de Compostela recibe durante estas fechas a miles de visitantes y peregrinos que completan el Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En Canarias, aunque la celebración tiene un alcance mucho más reducido, algunos municipios mantienen esta festividad dentro de su calendario local, conservando una tradición que forma parte del patrimonio cultural y religioso de España.