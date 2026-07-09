El viernes llega con calima ligera y otro descenso de temperaturas en Canarias, según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados y temperaturas máximas de 34 grados en Gran Canaria
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos despejados en general, calima ligera en altura, temperaturas en ligero descenso, aunque con máximas de 34 grados en Gran Canaria y mínimas por encima de 25 grados en Fuerteventura, y viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste.
En cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado a fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, marejada y localmente fuerte marejada, y viento variable de fuerza 1 a 3 en las costas oeste, sur o suroeste de las islas con brisas y mar rizada, informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente las máximas. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 27
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ligero descenso en costas, moderado en zonas de interior. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte al sur de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 25
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Se podrían alcanzar localmente 30 °C en medianías del sur y oeste. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
TENERIFE
En el norte, intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en el nordeste, a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el oeste y sur, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día, que disminuirá a moderado por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 22 28
LA GOMERA
Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en el este y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 22 26
LA PALMA
Poco nuboso en zonas altas. Intervalos nubosos en general en el resto, con algunas lloviznas ocasionales especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 21 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 17 23
- Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
- Una productora canaria señala al representante de Nueva Línea tras la ruptura del grupo
- La directiva de Nueva Línea rompe su silencio y señala el motivo que habría precipitado la ruptura del grupo
- ¿Por qué se separa Nueva Línea? Los motivos de la ruptura del grupo canario del momento
- Cinco playas de Canarias donde puedes bañarte con tu perro todo el año
- La Bonoloto deja en Canarias un premio de más de 40.000 euros: el ganador tendrá que pasar por Hacienda
- Fallece Olegario Peña, el decano de los curas que saludó al papa León XIV en Gran Canaria
- La Aemet avisa del calor que viene a Canarias: los termómetros podrían superar los 40 grados