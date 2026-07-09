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El viernes llega con calima ligera y otro descenso de temperaturas en Canarias, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados y temperaturas máximas de 34 grados en Gran Canaria

Predicción del tiempo en Canarias del 5 al 14 de julio de 2026

Predicción del tiempo en Canarias del 5 al 14 de julio de 2026

Meteored/FOTO: José Pérez Curbelo

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos despejados en general, calima ligera en altura, temperaturas en ligero descenso, aunque con máximas de 34 grados en Gran Canaria y mínimas por encima de 25 grados en Fuerteventura, y viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste.

En cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado a fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, marejada y localmente fuerte marejada, y viento variable de fuerza 1 a 3 en las costas oeste, sur o suroeste de las islas con brisas y mar rizada, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente las máximas. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ligero descenso en costas, moderado en zonas de interior. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 25

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Se podrían alcanzar localmente 30 °C en medianías del sur y oeste. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 25

Día de calor en la playa de Alcaravaneras (07/07/26)

Día de calor en la playa de Alcaravaneras (07/07/26)

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Calor en Agaete (07/07/26) / José Pérez Curbelo

TENERIFE

En el norte, intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en el nordeste, a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el oeste y sur, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día, que disminuirá a moderado por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en el este y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 22 26

Calor en Gran Canaria: Bañaderos (Arucas, 6/7/2026)

Calor en Gran Canaria: Bañaderos (Arucas, 6/7/2026)

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Calor en Gran Canaria: Bañaderos (Arucas, 6/7/2026) / José Pérez Curbelo

LA PALMA

Poco nuboso en zonas altas. Intervalos nubosos en general en el resto, con algunas lloviznas ocasionales especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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Valverde 17 23

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