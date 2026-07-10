Alquilar una casa por la mitad que en Canarias: estos son los municipios más baratos de España

Buscar una vivienda de alquiler en Canarias se ha convertido en una carrera de fondo. La escasez de oferta y el constante aumento de los precios han hecho que acceder a una casa o un piso resulte cada vez más complicado para miles de familias. Sin embargo, la realidad cambia por completo si se mira al resto del país. Hay municipios españoles donde alquilar una vivienda cuesta prácticamente la mitad del precio medio nacional y muchísimo menos de lo que se paga actualmente en el archipiélago.

El último informe publicado por Idealista sitúa a Baeza (Jaén) como el municipio más barato de España para alquilar una vivienda. Allí, el precio medio alcanza los 5,2 euros por metro cuadrado al mes, una cifra que queda muy lejos del mercado canario, donde el precio medio supera ya los 16 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del portal inmobiliario. La diferencia refleja la enorme brecha que existe entre los mercados del interior peninsular y los territorios con mayor presión residencial, como ocurre en las islas.

Canarias sigue entre los mercados más caros

Aunque los precios varían entre municipios, el mercado del alquiler en Canarias continúa siendo uno de los más tensionados de España. La elevada demanda, la escasa oferta de viviendas disponibles y la presión turística mantienen los precios en niveles muy superiores a los de buena parte de la Península.

Viviendas de alquiler asequible en obras en Canarias. / LP / DLP

Esto provoca que incluso los municipios más económicos del archipiélago estén muy lejos de competir con localidades como Baeza. Mientras allí un piso de 80 metros cuadrados ronda los 416 euros mensuales, en muchas zonas de Canarias una vivienda similar puede duplicar o incluso triplicar ese importe.

La situación afecta especialmente a quienes buscan independizarse, a las familias con rentas medias y bajas y a los trabajadores que necesitan cambiar de municipio por motivos laborales.

Andalucía concentra buena parte de los alquileres más bajos

El estudio elaborado por Idealista confirma que Andalucía reúne una gran parte de los municipios más baratos para alquilar una vivienda. Además de Baeza, otras localidades andaluzas figuran entre las más asequibles del país gracias a unos precios muy alejados de los registrados en las grandes capitales.

Junto a Andalucía también destacan Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia, comunidades autónomas que concentran buena parte de los mercados inmobiliarios con los alquileres más bajos de España.

En estos territorios todavía es posible encontrar viviendas por menos de ocho euros por metro cuadrado al mes, algo que hoy resulta impensable en prácticamente cualquier municipio canario.

Los municipios más baratos de España

El informe identifica hasta 25 municipios con algunos de los alquileres más baratos de España. Tras Baeza aparecen localidades como Elda, Valdepeñas, Don Benito, Ontinyent, Lucena, Plasencia, Almendralejo, Mérida, Ponferrada o Narón, entre otras.

Elda, en la Comunidad Valenciana. / La Provincia

Todas ellas presentan un denominador común: mercados con menor presión demográfica, una oferta residencial más estable y unos precios que siguen estando muy por debajo de la media nacional.

Para quienes tienen flexibilidad para cambiar de residencia o teletrabajan, estas localidades representan una alternativa mucho más asequible frente a los elevados costes que soportan actualmente ciudades y regiones con mayor demanda.

¿Hay municipios baratos en Canarias?

Si la comparación se limita al archipiélago, sí existen municipios donde el alquiler resulta más económico que en las grandes zonas metropolitanas o turísticas. Sin embargo, incluso esos mercados locales mantienen precios muy superiores a los registrados en los municipios que lideran el ranking nacional.

La diferencia responde a un problema estructural. Canarias dispone de una oferta residencial limitada y la demanda continúa creciendo, especialmente en las islas capitalinas y en las zonas con mayor actividad económica y turística.

Además, la reducción del número de viviendas disponibles para alquiler residencial continúa dificultando el acceso a una vivienda. Aunque durante el último año desaparecieron miles de viviendas vacacionales del mercado turístico tras los cambios normativos, esa reducción no se ha traducido en una mayor oferta para los residentes.

El contraste con Canarias es cada vez mayor

Mientras en algunos municipios del interior peninsular todavía es posible alquilar una vivienda por poco más de 400 euros al mes, en Canarias encontrar una casa por ese precio se ha convertido en una excepción.

La diferencia evidencia que el mercado inmobiliario canario atraviesa una realidad muy distinta a la de otras zonas de España. La combinación de una oferta insuficiente, el aumento de la demanda y la presión sobre la vivienda mantiene los precios muy alejados de los municipios más económicos del país.

Para muchas familias canarias, conocer estas diferencias sirve para entender hasta qué punto el coste de acceder a una vivienda en las islas se encuentra entre los principales problemas sociales y económicos del archipiélago. Mientras Baeza lidera el ranking nacional con 5,2 euros por metro cuadrado al mes, Canarias continúa instalada en un escenario donde alquilar una vivienda sigue siendo, para muchos ciudadanos, un esfuerzo cada vez mayor.