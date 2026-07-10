Cambio de tiempo este sábado en Canarias: lluvias en varias islas y cielos nubosos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una jornada marcada por el aumento de la nubosidad en buena parte del archipiélago, con lluvias débiles en distintos puntos de Canarias durante la primera mitad del día y un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en zonas de interior y cumbres de las islas occidentales.

Según el pronóstico meteorológico, la mañana comenzará con cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas. En estas zonas existe probabilidad de precipitaciones, que en general serán de carácter débil y de corta duración, informa Efe.

A medida que avance el día, en gran parte del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, mientras que durante la tarde crecerá la nubosidad de evolución en medianías orientadas al sur y sureste, donde no se descarta que puedan registrarse algunas precipitaciones aisladas.

El cambio más significativo respecto a jornadas anteriores llegará con el descenso de las temperaturas máximas en determinadas zonas, aunque en algunas áreas de las islas orientales todavía podrían alcanzarse valores cercanos a los 30 grados.

Las temperaturas bajarán en el interior de las islas occidentales

La Aemet señala que las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios durante la jornada.

Sin embargo, las máximas sí tenderán a descender, especialmente en las zonas de interior y las cumbres de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el descenso podrá ser ligero, moderado e incluso notable en algunos puntos.

En cambio, en las islas orientales el comportamiento térmico será diferente. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura las temperaturas permanecerán estables o registrarán ligeros ascensos, sobre todo en las áreas del interior y del sur.

En estas zonas no se descarta que los termómetros puedan alcanzar de forma puntual los 30 ºC, especialmente durante las horas centrales del día.

Viento del norte y condiciones marítimas de marejadilla

El viento soplará con intensidad floja a moderada de componente norte en la mayor parte del archipiélago.

En las cumbres de las islas occidentales se producirá un giro hacia componente oeste durante la jornada, mientras que en algunas vertientes el viento podrá intensificarse, especialmente durante la madrugada.

En cuanto al estado del mar, la previsión apunta a viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, acompañado de marejadilla o marejada, unas condiciones habituales para esta época del año aunque que aconsejan mantener la precaución durante las actividades náuticas.

Previsión del tiempo en Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote predominarán los intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad durante la mañana en el norte y el oeste de la isla, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles. Durante la tarde esa posibilidad se trasladará hacia el este.

Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios o subirán ligeramente, especialmente en el interior. En algunas zonas del interior y del sur podrían alcanzarse de forma puntual los 30 ºC.

En Arrecife se esperan temperaturas entre los 21 y los 29 grados.

La situación será muy similar en Fuerteventura, con cielos nubosos durante buena parte de la mañana en el norte y oeste y posibilidad de precipitaciones débiles.

Las máximas tenderán a subir ligeramente en el interior y en el sur, donde también podrían alcanzarse los 30 grados.

En Puerto del Rosario las temperaturas oscilarán entre 21 y 27 ºC.

Gran Canaria alternará lluvias en el norte y claros en el resto de la isla

En Gran Canaria, el norte comenzará el día con abundante nubosidad y lluvias débiles, especialmente durante la mañana.

Con el paso de las horas los cielos tenderán a abrirse, aunque al final de la jornada volverán los intervalos nubosos.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior, el sur y el sureste.

No se descarta alguna precipitación aislada.

Las temperaturas cambiarán poco, aunque las máximas descenderán ligeramente en las zonas interiores. En algunas medianías del sur y del oeste todavía podrían alcanzarse los 30 ºC.

En Las Palmas de Gran Canaria la previsión sitúa las temperaturas entre 21 y 25 grados.

Tenerife registrará lluvias en el norte y descenso térmico en las medianías

En Tenerife el norte permanecerá con cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente durante las primeras horas del día.

Las altas cumbres permanecerán despejadas.

En el resto de la isla aumentará la nubosidad durante la tarde debido al desarrollo de nubes de evolución, con posibilidad de precipitaciones ocasionales, especialmente en el sureste.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, aunque descenderán en las cumbres. Las máximas también bajarán, especialmente en las zonas de interior, donde el descenso podrá ser moderado o notable.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre 22 y 27 ºC.

Lluvias matinales también en La Palma, La Gomera y El Hierro

Las tres islas occidentales restantes compartirán un comportamiento meteorológico muy parecido.

En La Palma, el norte y el oeste registrarán abundante nubosidad y lluvias débiles durante la mañana, con apertura de claros a partir del mediodía.

Las máximas descenderán especialmente en las zonas interiores.

En Santa Cruz de La Palma los valores previstos son de 20 grados de mínima y 23 de máxima.

En La Gomera, el norte también presentará cielos nubosos con precipitaciones débiles durante la mañana.

En el resto de la isla predominarán los claros, aunque durante la tarde crecerán nubes en el interior y el sur.

Las temperaturas permanecerán estables en la costa y descenderán ligeramente en medianías y cumbres.

En San Sebastián de La Gomera los termómetros oscilarán entre 22 y 26 ºC.

En El Hierro, la nubosidad será más abundante en el norte durante la primera mitad del día, con lluvias débiles antes de que se abran claros.

Por la tarde podrán desarrollarse nubes en el este y el sur.

Las temperaturas apenas cambiarán en la costa y descenderán ligeramente en las zonas más elevadas.

En Valverde la previsión sitúa las temperaturas entre 16 y 21 ºC.

Un fin de semana con ambiente más fresco en parte del archipiélago

La previsión meteorológica para este sábado refleja un cambio respecto a jornadas anteriores, con un ambiente algo más fresco en buena parte de las islas occidentales y la presencia de lluvias débiles en diferentes puntos del archipiélago.

Aunque las precipitaciones previstas no serán generalizadas ni de gran intensidad, sí contribuirán a una jornada más nubosa, especialmente durante la mañana.

Mientras tanto, las islas orientales seguirán registrando temperaturas propias del verano, con valores cercanos a los 30 grados en algunas zonas del interior y del sur.