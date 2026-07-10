Canarias dice adiós al calor extremo: llegan temperaturas más moderadas

Canarias comenzará este viernes a despedirse del intenso episodio de calor que ha marcado los últimos días, con un descenso generalizado de las temperaturas. Aun así, el ambiente continuará siendo cálido y todavía se alcanzarán máximas cercanas a los 34 grados en algunos puntos de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras varias jornadas de temperaturas excepcionalmente elevadas, la entrada de una masa de aire más fresca favorecerá un alivio térmico en buena parte del Archipiélago. El descenso será más acusado en las zonas de interior y de mayor altitud de las islas montañosas, aunque los termómetros seguirán superando los 30 grados de forma puntual en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura.

La jornada estará marcada por intervalos nubosos, especialmente en el norte de las islas, donde podrán registrarse algunas lloviznas débiles a primeras y últimas horas del día. Durante las horas centrales se abrirán amplios claros, mientras que la calima ligera en altura continuará perdiendo intensidad.

El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de varias islas. En las cumbres centrales de Tenerife persistirá el viento del noroeste, que podrá soplar con fuerza durante la primera mitad del día antes de perder intensidad por la tarde.

En el mar habrá viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada y áreas de fuerte marejada, mientras que en las costas oeste, sur y suroeste predominarán las brisas y la mar rizada.

PREVISIÓN POR ISLAS PARA ESTE VIERNES:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente las máximas. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 - 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ligero descenso en costas, moderado en zonas de interior. No se descarta que se puedan alcanzar localmente 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 - 25

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Se podrían alcanzar localmente 30 °C en medianías del sur y oeste. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 - 25

TENERIFE

En el norte, intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en el nordeste, a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el oeste y sur, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día, disminuyendo a moderado por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 28

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en el este y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 22 - 26

LA PALMA

Poco nuboso en zonas altas. Intervalos nubosos en general en el resto, con algunas lloviznas ocasionales especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 - 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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