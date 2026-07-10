Canarias y Türkiye estrechan lazos para impulsar nuevas oportunidades en turismo, logística y economía

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones con Türkiye. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, mantuvo un encuentro de trabajo con la embajadora de Türkiye en España, Nüket Küçükel Ezberci, con el objetivo de consolidar la cooperación iniciada tras la reciente visita de la representación diplomática al Archipiélago y abrir nuevas vías de colaboración entre ambos territorios.

En la reunión también participaron el director de Turkish Airlines y el cónsul honorario de Türkiye en Canarias, Rubén Fontes, en un encuentro centrado en reforzar los vínculos institucionales, económicos y empresariales entre Canarias y el país euroasiático.

Un seguimiento de los acuerdos alcanzados

Durante la reunión, las partes hicieron balance de los compromisos adquiridos en la reciente visita oficial de la Embajada de Türkiye a Canarias, un encuentro que permitió sentar las bases para intensificar las relaciones entre ambas administraciones.

El Gobierno autonómico destacó que el objetivo pasa por continuar desarrollando proyectos conjuntos que favorezcan la cooperación en ámbitos estratégicos para las Islas.

Turismo, logística e inversión

Entre las líneas de trabajo abordadas destacan el impulso de las relaciones empresariales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y las oportunidades de colaboración en sectores como el turismo, la logística y la inversión.

La presencia de representantes de Turkish Airlines en el encuentro refleja también el interés por seguir estrechando la conexión entre Canarias y Türkiye, en un contexto en el que el Archipiélago busca consolidarse como plataforma de enlace entre Europa, África y América.

Canarias refuerza su proyección internacional

Este encuentro se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para ampliar la presencia internacional de Canarias y establecer alianzas con mercados considerados estratégicos para el desarrollo económico de las Islas.

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La reunión celebrada en Madrid da continuidad a los contactos institucionales iniciados durante la visita oficial de la Embajada de Türkiye al Archipiélago y supone un nuevo avance en la hoja de ruta compartida para fortalecer las relaciones entre ambos territorios en los próximos años.