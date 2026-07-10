CCOO Canarias ha atendido a 898 migrantes durante el proceso de regularización

Comisiones Obreras de Canarias ha atendido a un total de 898 migrantes durante el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno, ha informado la secretaria general del sindicato, Vanesa Frahija Betancor. Desde principios de abril, antes de que se aprobase la regularización, la respuesta de la población extranjera afincada en Canarias "fue significativa", ha indicado Frahija durante una rueda de prensa.

Comisiones Obreras carece de datos sobre el número total de migrantes a los que ha afectado el proceso de regularización y solo sabe de aquellos que acudieron al sindicato con ese motivo. A partir de abril y hasta el fin de la regularización el 30 de junio, los migrantes acudieron a CCOO para informarse y/o llevar el seguimiento de los expedientes. Del total de 898 personas que solicitaron información, 706 continuaron con los trámites para la regularización, cuya tramitación acabó el 30 de junio.

El 53,7% fueron mujeres y el 46,3% hombres, y procedían en su mayoría de Colombia (274), Venezuela (128), Paraguay (99), Senegal (54), Perú (56) y Honduras (37). La atención se ha desarrollado de forma presencial en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.

"Un avance en la lucha contra la economía sumergida"

Para CCOO Canarias, el verdadero éxito de esta campaña no reside únicamente en las cifras, "sino en haber contribuido a cambiar la vida de cientos de personas que, a partir de ahora, podrán acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad y con la protección que garantiza la legislación laboral española".Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Estado dispone de un plazo para resolver los expedientes y CCOO continuará acompañando a los migrantes durante todo el proceso hasta su resolución definitiva, ha anunciado el sindicato.

Para CCOO "esta regularización supone también un avance en la lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral". Canarias mantiene una de las mayores tasas de empleo irregular del país y miles de personas desarrollan su actividad sin la protección que les corresponde, ha recordado Frahija. En ese contexto, "regularizar su situación significa garantizar derechos, combatir el fraude y favorecer una competencia empresarial basada en el cumplimiento de la ley".

Noticias relacionadas

CCOO hace un llamamiento a la patronal canaria para que facilite la incorporación laboral de estas personas: "Quienes hoy regularizan su situación ya vivían y trabajaban en Canarias. La diferencia es que ahora podrán hacerlo con derechos, cotizando a la Seguridad Social y con la protección que merece cualquier persona trabajadora", señala el sindicato. Asimismo, CCOO Canarias reafirma su compromiso con "una sociedad más justa, inclusiva y libre de explotación, donde ninguna persona vea vulnerados sus derechos por el mero hecho de su situación administrativa".