Comprar una vivienda en Canarias cuesta cada vez más: el precio sigue subiendo pese al frenazo en las ventas

Pese a que el mercado inmobiliaro ha comenzado a mostrar algunos síntomas de mejoría, el precio de la vivienda sigue creciendo y el archipiélago se mantiene entre las comunidades autónomas más caras de España para adquirir un inmueble.

Los últimos datos del mercado residencial reflejan una tendencia que preocupa especialmente a quienes buscan comprar una casa: se venden menos viviendas que hace un año, pero los precios continúan al alza debido a la escasez de oferta disponible.

El precio de la vivienda sigue aumentando

Durante el segundo trimestre del año, el precio medio de la vivienda en España alcanzó los 2.041 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento del 1,4% en comparación con el trimestre anterior, según el último informe publicado por la tasadora Gesvalt.

Varios jóvenes, junto al escaparate de una inmobiliaria en el Archipiélago. / ANDRÉS CRUZ

Traducido al bolsillo de los compradores, una vivienda tipo de 90 metros cuadrados tiene actualmente un precio medio de 183.690 euros, frente a los 163.440 euros que costaba hace apenas un año.

Aunque el incremento continúa siendo elevado, el propio informe apunta a que el ritmo de crecimiento comienza a mostrar ciertos signos de normalización después de varios ejercicios marcados por fuertes subidas.

Canarias, entre las comunidades más caras para comprar una casa

El informe también sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas con el precio medio de la vivienda más elevado del país, superando los 2.000 euros por metro cuadrado. Solo Baleares, con 3.455 euros por metro cuadrado, Madrid, con 3.333 euros, y el País Vasco, con 2.774 euros, registran precios superiores a los del archipiélago.

En el extremo contrario aparecen comunidades como Extremadura, donde el metro cuadrado se sitúa en 950 euros, seguida por Castilla-La Mancha (1.065 euros), Castilla y León (1.185 euros), Galicia (1.285 euros) y La Rioja (1.307 euros). La diferencia entre territorios vuelve a poner de manifiesto el fuerte encarecimiento que vive el mercado inmobiliario canario en los últimos años.

Se venden menos viviendas, pero la demanda sigue siendo alta

Durante el primer trimestre del año, las operaciones de compraventa descendieron un 2,6%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, esta reducción no responde a una falta de interés por comprar vivienda, sino a la dificultad que encuentran muchos compradores para acceder a una oferta cada vez más limitada.

Viviendas de alquiler asequible en obras en Canarias. / LP / DLP

Los expertos consideran que el mercado no se está enfriando por falta de demanda, sino porque la oferta disponible continúa siendo insuficiente para absorber el interés existente, lo que mantiene una elevada competencia entre quienes buscan adquirir una vivienda.

Las hipotecas siguen creciendo

Mientras las compraventas muestran una ligera desaceleración, la financiación hipotecaria continúa creciendo. Durante el segundo trimestre se formalizaron 131.554 hipotecas sobre vivienda, un 9,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja que una parte importante de los compradores continúa recurriendo a financiación bancaria para poder acceder al mercado residencial.

Se construye más vivienda, pero todavía no es suficiente

Otro de los indicadores analizados por Gesvalt muestra que la actividad promotora continúa avanzando. Los visados de dirección de obra crecieron un 9,3%, hasta alcanzar las 24.991 unidades, mientras que los certificados finales de obra aumentaron un 3,1%.

Aunque estos datos apuntan a una mayor actividad constructora, el ritmo sigue siendo insuficiente para compensar el desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda existente, uno de los principales factores que explica el continuo incremento del precio de la vivienda.

Un ferrallista trabaja en la construcción de un edifico de viviendas en el Archipiélago. / LP / DLP

Todo apunta a que el mercado inmobiliario continuará bajo presión durante los próximos meses. Mientras no aumente de forma significativa el número de viviendas disponibles, el acceso a la compra seguirá siendo complicado, especialmente en territorios como Canarias, donde el precio del metro cuadrado continúa situándose entre los más elevados del país.

Pese al frenazo registrado en las compraventas, la vivienda mantiene una clara tendencia alcista y continúa alejándose del alcance de muchas familias que buscan adquirir una casa en el archipiélago.