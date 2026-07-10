El coronel Saldaña toma posesión como nuevo jefe de la base aérea de Gando

El coronel Juan de Dios Saldaña Molero ha tomado posesión este viernes como jefe de la Base Aérea de Gando, Ala 46 y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Gran Canaria, relevando en el puesto al coronel Bayardo Abós ÁlvarezBuiza, quien ostenta dichas jefaturas desde octubre de 2024.

Al evento, presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, asistieron numerosas autoridades civiles y militares, como el alcalde de Telde Juan Antonio Peña, el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias Cesáreo Rodríguez y el consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria Pedro Justo, representantes del cuerpo consular acreditado en Las Palmas; militares de las distintas unidades ubicadas en el archipiélago; miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, así como familiares y amigos.

Durante su intervención, Juan de dios Saldaña ha destacado el “honor que supone asumir el mando del Ala 46, que además de contar con unos profesionales excelentes, es una unidad de referencia en el Ejército del Aire y del Espacio, con unos condicionantes únicos que marcan el cumplimiento de sus misiones”, reseñando además el “reto que conlleva la implantación de los nuevos sistemas de armas que recibe la unidad, como son los aviones caza Eurofighter y el Airbus C-295 como plataforma de búsqueda y salvamento”.

Al finalizar su discurso, el coronel Saldaña quiso expresar un “especial agradecimiento a mi familia, sin cuyo apoyo y sacrificio me hubiera sido imposible poder ejercer sin limitaciones mi vocación”.

El coronel Juan de Dios Saldaña Molero, perteneciente a la 50 Promoción de la Academia General del Aire, con ingreso en 1994, finalizando sus estudios como número 1 de la promoción. Realizó el curso de vuelo en el programa internacional ENJJPT, en la Base Aérea de Sheppard (EE.UU.), desde 1998 a 1999, alcanzando posteriormente la titulación de piloto militar de Caza y Ataque en 2000 tras su paso por la Escuela de Caza y Ataque del Ala 23 de Talavera la Real.

Inició su carrera operativa en el Ala 12 (F-18), ubicada en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, participando en numerosos ejercicios nacionales e internacionales, así como en la operación SFOR como parte del Destacamento Ícaro en Aviano, Italia.

Posteriormente, en 2006, pasó destinado al Ala 11 de Morón de la Frontera para volar el recién llegado material Eurofighter, donde estuvo destinado de capitán y comandante. Allí ejerció principalmente de Instructor de Vuelo y Simulador, siendo la mayor parte del tiempo el jefe del Centro de Instrucción.

En 2015 comenzó el Curso de Estado Mayor de las FAS, diplomándose en 2016 como número 1 del Ejército del Aire, motivo por el cual fue destinado al Mando de Operaciones como analista en la Sección J3, con responsabilidad sobre el seguimiento de las operaciones aéreas en el exterior y la defensa aérea nacional, y como cometido adicional formó parte de la Célula de Targeting Conjunto.

Entre 2023 y 2025 estuvo destinado en la sección (“Branch”) de Targeting y Efectos Conjuntos, como jefe de la Sección de Planes, dentro de la Directorado de Operaciones del Cuartel General del Mando Supremo Aliado (SHAPE) en Mons, Bélgica.

Además de la operación SFOR mencionada anteriormente, ha formado parte de la Operación ISAF en Herat, Afganistán, en 2008, y de la operación EUNAVFORMED en Mogadiscio, Somalia, en 2020.

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Cuenta con más de 2000 horas de vuelo en Pillan, C-101, T-37, T-38, F-5, F-18 y Eurofighter.