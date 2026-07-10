Esther Monzón pide solución al conflicto médico, que ha provocado 80.000 anulaciones en 6 meses en Canarias

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha instado este viernes a la ministra Mónica García a resolver el conflicto estatal con el colectivo médico por el estatuto marco, desacuerdo que en Canarias se ha traducido en 80.000 actos médicos suspendidos en 6 meses.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha realizado esta petición durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

Un comunicado de la Consejería indica que se trata del segundo posicionamiento común de todas las comunidades autónomas en el período de un mes para reclamar al Ministerio consenso y soluciones al conflicto.

Estatuto Marco

La nota recuerda que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico.

En este sentido, en la reunión de este viernes los consejeros de Sanidad de las 17 autonomías trasladaron al Ministerio un decálogo consensuado, tras la reunión de la comisión de Recursos Humanos celebrada ayer, con un posicionamiento común sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

El documento recoge una decena de medidas para reconducir la negociación con la finalidad de que el futuro Estatuto Marco garantice el consenso profesional y su viabilidad.

Reconducir la negociación

Monzón y el resto de consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas han solicitado en ese documento al Ministerio que reconduzca la negociación desde el seno de la Comisión de Recursos Humanos, poner en valor el trabajo técnico y liderar los cambios necesarios del Anteproyecto de Estatuto Marco que ofrezca seguridad jurídica para su implantación en el seno del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, reclaman que el Ministerio presente una memoria económica y evalúe el impacto de las medidas a tomar para que el Estatuto sea viable de implantar y seguro jurídicamente.

Monzón insta al Ministerio a replantearse su posicionamiento, dialogar y entender "que todas las CCAA hacemos un frente común para buscar soluciones a la huelga estatal de los médicos que está haciendo mucho daño en todas las autonomias, independientemente de las medidas de mejora en las condiciones laborales que cada servicio de salud adopte dentro de sus competencias".

La consejera también manifiesta su preocupación ante lo que considera el inmovilismo del Ministerio que puede generar que la huelga estatal continúe aunque los servicios de salud de las CCAA pacten determinadas mejoras de las condiciones laborales dentro de las competencias del ámbito regional.