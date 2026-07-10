Fernando Clavijo expresa sus condolencias a Andalucía por la tragedia del incendio en Almería
El presidente canario traslada su pesar al presidente andaluz por la tragedia que ha costado la vida a once personas en la localidad almeriense de Los Gallardos
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado públicamente este viernes sus condolencias y solidaridad con las víctimas del incendio registrado en Los Gallardos (Almería). El fuego se ha cobrado la vida de once personas.
El jefe del Ejecutivo autonómico comunicó que trasladó personalmente su pesar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocerse la tragedia.
Clavijo señaló que no existen palabras capaces de "aliviar el dolor" provocado por la pérdida de vidas humanas e hizo llegar, en nombre de Canarias, un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por el incendio.
Además, el presidente canario mostró su reconocimiento a los profesionales que continúan trabajando para controlar el fuego y proteger a la población, destacando la labor que desarrollan los equipos de emergencia en este tipo de situaciones.
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