«Prototipando para Emprender» impulsa el emprendimiento en Canarias con diez nuevos proyectos innovadores

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) ha celebrado este jueves en El Real de Triana la jornada de presentación de proyectos de la segunda edición de «Prototipando para Emprender», un programa impulsado por el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) Canarias, del Servicio Canario de Empleo (SCE), que ha permitido a diez personas emprendedoras avanzar en el desarrollo, contraste y mejora de sus ideas de negocio.

El encuentro contó con la presencia de la directora del COE Canarias, Daniela Saputi, y el presidente de la FULP, Alberto Cabré, además de las personas participantes en el programa, equipo técnico, entidades colaboradoras y público vinculado al ecosistema emprendedor.

Durante el acto, las diez personas participantes presentaron los proyectos desarrollados a lo largo de esta edición, pertenecientes a ámbitos como la economía circular, el arte local, la salud visual, las habilidades comunicativas, el bienestar, el turismo experiencial, la actividad física, el apoyo administrativo digital y la regulación emocional en la naturaleza.

Al respecto, Daniela Saputi explicó que Prototipando para Emprender es un programa que se ideó en el COE Canarias y se codiseñó con la Fundación Universitaria de Las Palmas y la Fundación General de la Universidad de La Laguna. «Es una apuesta decidida por proveer espacios de experimentación para prototipar y testear las ideas de negocio de personas que quieren emprender. Su objetivo último, es asegurar que quienes emprendan lo hagan con la certeza del éxito de su emprendimiento y luchar así con las altas tasas de mortalidad (cese) de autónomo en el período crítico de los primeros años», señaló.

Daniela Saputi, directora del COE Canarias, y Alberto Cabré, presidente de la FULP, junto a otros invitados durante el evento / FULP

«Prototipando para Emprender se diseñó con el propósito de que se convierta en una buena práctica del sistema nacional de empleo y ya ha sido presentada para que pueda ser calificada como tal, por lo que esperamos celebrar muy pronto su calificación», expresó Saputi.

Desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré manifestó que «es una satisfacción formar parte de una iniciativa que ayuda a las personas emprendedoras a dar forma a sus ideas, contrastarlas y avanzar con mayor seguridad hacia su posible puesta en marcha». En este sentido, resaltó que «desde la FULP trabajamos para conectar el talento con oportunidades reales de desarrollo profesional, innovación y emprendimiento, y Prototipando para Emprender responde precisamente a ese propósito. Esta segunda edición demuestra que en Canarias existe talento, iniciativa y capacidad para generar propuestas innovadoras vinculadas a necesidades actuales de la sociedad y del tejido económico».

Durante la jornada se presentaron las propuestas REVERDECER, de Iván Martínez; GUINEO COLLECTIVE: Modelo de exhibición de arte local y conexión entre artistas y usuarios, de Cristina Santana; Cultiva la mirada - Cuidamos hoy la visión de mañana, talleres para cuidar y mejorar la vista a través de técnicas específicas y un juego de cartas, de Silvia Cubero; AE | Consultora Estratégica & Comunicación Directiva, de María Espinosa; conPatriH, de Patricia Herrera; LOCALBIRD, de Edoardo Giani; Inner Bloom, de Laura García; RayenBiochar, de Carla Gómez; ADDA, de Ylenia Perdomo; y STAY, de Cristina Piñeyro.

Thaïs Henríquez durante la ponencia «Haz posible lo imposible» / FULP

Además, Thaïs Henríquez, doble medallista olímpica, mentora de Alto Rendimiento Mental y conferenciante internacional, ofreció la ponencia «Haz posible lo imposible», en la que compartió herramientas vinculadas a la confianza, la gestión del miedo, la toma de decisiones y la capacidad de afrontar la incertidumbre, conectando su experiencia en el deporte de alto rendimiento con los retos propios del emprendimiento.

En este sentido, Thaïs Henríquez destacó que emprender también implica conectar con aquello que mueve a cada persona y convertirlo en un proyecto de vida. «Cuando una persona tiene una idea, una pasión o un propósito que la empuja, cuenta con un motor capaz de ayudarle a superar el miedo, el rechazo y los obstáculos, pero ese motor necesita compromiso, tiempo y confianza», y recalcó que «la clave está en no rendirse ante el primer límite, en entrenar la mente igual que se entrena cualquier otra capacidad y en aprender a transformar las dificultades en un activo para seguir avanzando».

Tras las presentaciones y la ponencia, el evento continuó con un espacio expositivo y de talleres en el que las personas asistentes pudieron conocer con mayor detalle los prototipos y conversar directamente con sus promotores. Este espacio permitió generar intercambio, resolver dudas y acercar cada propuesta a personas y entidades vinculadas al emprendimiento.

La jornada finalizó con una dinámica grupal en la que las personas participantes compartieron su experiencia en el programa, los principales retos superados y los aprendizajes adquiridos durante el proceso, seguida de la entrega de reconocimientos y la clausura institucional.

Alberto Cabré durante su intervención / FULP

Formación, acompañamiento y testeo de ideas

«Prototipando para Emprender» está dirigido a personas con inquietud emprendedora que buscan transformar sus ideas en negocios sostenibles. El programa combina formación especializada, asesoramiento experto, acompañamiento práctico y apoyo económico para que las personas participantes puedan madurar sus propuestas, prototiparlas y ponerlas a prueba antes de avanzar hacia una posible constitución empresarial.

A lo largo del itinerario, las personas participantes han trabajado herramientas vinculadas al Design Thinking y al Customer Experience, así como contenidos relacionados con investigación de mercado, definición de productos y servicios, modelos de negocio, viabilidad económica, marketing, técnicas de testeo y análisis estratégico.

Con esta segunda edición, «Prototipando para Emprender» consolida su papel como una iniciativa clave para impulsar el emprendimiento innovador en Canarias, ofreciendo a las personas participantes un entorno de aprendizaje, acompañamiento y validación desde el que convertir sus ideas en proyectos con mayor grado de definición, utilidad y viabilidad.