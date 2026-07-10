Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaSting - Gran Canaria ArenaVecinos Granca Live FestCooperativa taxis MaspalomasKiren González - lucha canariaEnvoltorios de plástico UELey de Propiedad Horizontal - Bandera España
instagramlinkedin

"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la CALRE presidió la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa

Astrid Pérez, en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa

Astrid Pérez, en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), Astrid Pérez, ha reivindicado este viernes en el Senado de España un mayor protagonismo de las regiones en la toma de decisiones de la Unión Europea, al asegurar que "Europa no puede construirse solo desde los grandes centros de decisión, sino también desde sus territorios, desde sus parlamentos y desde la voz de las regiones".

Pérez realizó estas declaraciones durante la apertura de la primera reunión del Comité Permanente de la CALRE tras su reelección al frente de la organización el pasado mes de enero, un encuentro celebrado en la Cámara Alta con la participación presencial y telemática de representantes de parlamentos y asambleas legislativas regionales de distintos territorios europeos.

En su intervención, la presidenta agradeció la acogida brindada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, destacando que la celebración de este encuentro en la Cámara Alta representa "un compromiso con el diálogo, la cooperación y la defensa de las instituciones representativas".

"La voz de las regiones sigue siendo imprescindible para el porvenir de Europa"

Astrid Pérez subrayó que Europa atraviesa un momento decisivo marcado por desafíos como la cohesión social, el equilibrio territorial, la competitividad, la transición digital y ecológica, la seguridad o la necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía. Ante este escenario, defendió que la CALRE "es más necesaria que nunca", al constituir el espacio donde las regiones europeas trabajan conjuntamente para reforzar el principio de subsidiariedad, intercambiar buenas prácticas y contribuir a una Europa "más próxima, más justa y más atenta a la diversidad territorial".

Reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa

Reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa / La Provincia

"La voz de las regiones sigue siendo imprescindible para el porvenir de Europa", afirmó, al tiempo que apeló a fortalecer la cooperación entre las asambleas legislativas regionales como vía para responder con mayor eficacia a las necesidades reales de los ciudadanos. Durante la sesión, el Comité Permanente avanzó en la preparación de la próxima Asamblea Plenaria de la CALRE, conoció los trabajos desarrollados por los distintos grupos de trabajo de la conferencia y abordó la participación de la organización en el Global Council Forum, una plataforma internacional de cooperación entre parlamentos regionales y locales de Europa, Asia y América.

La reunión

La reunión también sirvió para dar la bienvenida a los nuevos responsables parlamentarios incorporados recientemente a la CALRE y para reafirmar el compromiso de la organización con el fortalecimiento de la democracia parlamentaria, la cooperación institucional y la participación de las regiones en la construcción del proyecto europeo.

Noticias relacionadas y más

Astrid Pérez, en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa

Astrid Pérez, en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa / La Provincia

Con este encuentro, la CALRE inicia la hoja de ruta del nuevo mandato de su Comité Permanente, bajo la presidencia de Astrid Pérez, con el objetivo de reforzar la influencia de los parlamentos regionales en los debates y decisiones que marcarán el futuro de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
  2. Una productora canaria señala al representante de Nueva Línea tras la ruptura del grupo
  3. La directiva de Nueva Línea rompe su silencio y señala el motivo que habría precipitado la ruptura del grupo
  4. ¿Por qué se separa Nueva Línea? Los motivos de la ruptura del grupo canario del momento
  5. Cinco playas de Canarias donde puedes bañarte con tu perro todo el año
  6. Fallece Olegario Peña, el decano de los curas que saludó al papa León XIV en Gran Canaria
  7. La Aemet avisa del calor que viene a Canarias: los termómetros podrían superar los 40 grados
  8. El absentismo dispara la demanda de detectives privados en Canarias

"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"

Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

Binter recupera vuelos directos entre La Palma, Lanzarote y Fuerteventura este verano

Binter recupera vuelos directos entre La Palma, Lanzarote y Fuerteventura este verano

Esther Monzón pide solución al conflicto médico, que ha provocado 80.000 anulaciones en 6 meses en Canarias

Esther Monzón pide solución al conflicto médico, que ha provocado 80.000 anulaciones en 6 meses en Canarias

CCOO Canarias ha atendido a 898 migrantes durante el proceso de regularización

CCOO Canarias ha atendido a 898 migrantes durante el proceso de regularización

La ruta canaria registra la mayor caída de llegadas irregulares de la UE

La ruta canaria registra la mayor caída de llegadas irregulares de la UE

Las olas de calor en Canarias disparan aún más las ventas de agua y helados y 'hunden' las de legumbres

Las olas de calor en Canarias disparan aún más las ventas de agua y helados y 'hunden' las de legumbres
Tracking Pixel Contents