Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaSting - Gran Canaria ArenaVecinos Granca Live FestCooperativa taxis MaspalomasKiren González - lucha canariaEnvoltorios de plástico UELey de Propiedad Horizontal - Bandera España
instagramlinkedin

Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda se dirige al puerto herreño tras avistar el cayuco a unas 11 millas náuticas de la costa

Un cayuco a su llegado a El Hierro.

Un cayuco a su llegado a El Hierro. / Antonio Sempere - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo está remolcando al puerto de La Restinga un cayuco con unas 70 personas a bordo que fue avistado cuando navegaba a unas 11 millas náuticas al sureste de la isla de El Hierro.

Fuentes de la sociedad estatal de salvamento han informado a EFE de que, tras avistar la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Diphda.

Noticias relacionadas

Esta embarcación de Salvamento Marítimo está procediendo a remolcar al cayuco al puerto herreño de La Restinga, donde se espera que llegue en breve, han añadido las fuentes. 

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
  2. Una productora canaria señala al representante de Nueva Línea tras la ruptura del grupo
  3. La directiva de Nueva Línea rompe su silencio y señala el motivo que habría precipitado la ruptura del grupo
  4. ¿Por qué se separa Nueva Línea? Los motivos de la ruptura del grupo canario del momento
  5. Cinco playas de Canarias donde puedes bañarte con tu perro todo el año
  6. Fallece Olegario Peña, el decano de los curas que saludó al papa León XIV en Gran Canaria
  7. La Aemet avisa del calor que viene a Canarias: los termómetros podrían superar los 40 grados
  8. El absentismo dispara la demanda de detectives privados en Canarias

Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

693 personas opositan en Canarias a una de las 3.200 plazas de ingreso en la Guardia Civil

693 personas opositan en Canarias a una de las 3.200 plazas de ingreso en la Guardia Civil

Frontex advierte de que la crisis política en Senegal puede aumentar la presión sobre la ruta canaria

Frontex advierte de que la crisis política en Senegal puede aumentar la presión sobre la ruta canaria

Ni Pedri ni Yéremy Pino: este es el primer futbolista canario que jugó en la Selección Española

Ni Pedri ni Yéremy Pino: este es el primer futbolista canario que jugó en la Selección Española

Canarias encabeza el limbo de la dependencia en España a pesar de lograr un descenso récord en sus listas de espera

Canarias encabeza el limbo de la dependencia en España a pesar de lograr un descenso récord en sus listas de espera

"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"

Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas
Tracking Pixel Contents