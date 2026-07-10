La ruta canaria registra la mayor caída de llegadas irregulares de la UE

La ruta canaria - considerada la más mortífera del mundo - registró el mayor descenso de llegadas irregulares de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026. En los seis primeros meses del año se contabilizaron 3.175 detecciones, lo que representa una caída del 71%, según el informe publicado este viernes por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). La caída se produjo en un contexto de descenso generalizado de la migración irregular hacia la UE. Las entradas irregulares al territorio comunitario, según Frontex, se redujeron un 37% en el primer semestre de 2026, hasta situarse en unas 49.000 detecciones.

Mientras que la ruta canaria sumó poco más de tres mil casos de migrantes llegados de manera irregular, en la ruta del Estrecho y Mediterráneo la cifra fue de 7.860 cruces. De manera general, los cruces fronterizos irregulares continuaron disminuyendo durante el primer semestre de 2026, con una reducción del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el Mediterráneo Occidental, que comprende el entorno del Estrecho de Gibraltar, las llegadas aumentaron un 17% durante el primer semestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 7.860 cruces. En Canarias, los datos del Ministerio del Interior, el número de embarcaciones descendió un 73,7%, al pasar de 186 a 49.

Las salidas desde Argelia

Otro de los aspectos destacados por Frontex es el aumento de las salidas desde Argelia, un país con especial incidencia en la ruta hacia Baleares. En esta ruta, las llegadas irregulares descendieron un 12,7% durante el primer semestre, con un total de 2.631 personas. Pese al descenso general de la migración irregular, la agencia europea subraya que la presión migratoria sigue concentrándose en dos puntos clave: el Mediterráneo Oriental y el Mediterráneo Central, que en conjunto acumulan el 60% de todas las detecciones registradas en la Unión Europea. En el primero se contabilizaron 16.643 detecciones, un 20% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el Mediterráneo Central se registraron 14.340, lo que supone una reducción del 52%.

El resto de las rutas también mostraron una tendencia a la baja y, por ejemplo, en los Balcanes Occidentales se dieron 4.009 casos (descenso del 24%), mientras que en la frontera terrestre oriental (limítrofe con Bielorrusia y Ucrania) hubo 2.633 casos entradas irregulares (un 39% menos), y los intentos de cruce por el Canal de la Mancha cayeron un 44% y contabilizaron 18.367 casos.

Las nacionalidades

Las nacionalidades de origen más frecuentes también varían en función de la ruta. En el Mediterráneo Oriental predominan las personas procedentes de Afganistán, Sudán y Bangladés, mientras que en el Mediterráneo Occidental los principales flujos corresponden a Argelia, Mali y Marruecos. En el caso de Canarias, las llegadas se concentran, principalmente, en personas procedentes de Gambia, Senegal, Mali, Guinea y Mauritania.

Frontex atribuye el descenso de las llegadas a la "cooperación constante" con los países de origen. Pero la reducción de las entradas no implica necesariamente una menor peligrosidad de las rutas migratorias. Así lo advierte el último informe de la organización Caminando Fronteras, que documenta 1.317 personas fallecidas o desaparecidas - entre ellas, 129 niñas y niños - entre los meses de enero y mayo. En el conjunto del Mediterráneo se han registrado alrededor de 1.300 muertes en lo que va de año. El primer semestre de 2026 ha estado marcado, además, por la aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que introduce procedimientos estandarizados de control y de recogida de datos biométricos en las fronteras exteriores.