La UE lo hace oficial y cambia las normas: las aerolíneas incluirán el equipaje de mano en los billetes de avión y amplía los derechos de los pasajeros canarios

Viajar en avión, en muchos casos, se convierte en una odisea para millones de pasajeros. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una reforma de la normativa sobre derechos de los viajeros que introduce importantes mejoras que buscan mejorar los derechos de los pasajeros.

El equipaje de mano incluido

Uno de los cambios más relevantes afecta al equipaje. Las aerolíneas deberán mostrar desde el primer momento el precio del billete con el equipaje de mano incluido. Además, todos los pasajeros tendrán derecho a subir gratuitamente un artículo personal, como un bolso o una mochila pequeña.

Las compañías podrán seguir ofreciendo tarifas más económicas para quienes decidan viajar sin equipaje de mano.

Pasajeros en uno de los aeropuertos de Canarias / Andrés Cruz

Más derechos para los pasajeros

"Ya no se podrá cobrar a los pasajeros por corregir errores ortográficos en los nombres de la reserva o por obtener una versión impresa de la tarjeta de embarque si ya han facturado. El Parlamento también ha garantizado el derecho a obtener las tarjetas de embarque en formato digital al facturar, sin necesidad de realizar ninguna solicitud adicional ni de tener una cuenta de usuario o una aplicación específica. Además, tampoco se podrá denegar ya el embarque a quienes hayan utilizado su propia versión impresa de una tarjeta de embarque expedida digitalmente", recoge la UE.

Otra de las novedades más importantes afecta a quienes viajan con niños. Las aerolíneas estarán obligadas a asignar gratuitamente asientos contiguos a cualquier acompañante de un menor de 14 años, evitando así que las familias tengan que pagar un suplemento para viajar juntas. Esta medida también beneficia a personas con movilidad reducida, pasajeros con discapacidad y mujeres embarazadas.

Se mantienen las indemnizaciones

La reforma mantiene las compensaciones económicas que reciben los pasajeros que se ven afectados por retrasos o cancelaciones. Quienes sufran una demora superior a tres horas, su vuelo sea cancelado con menos de 14 días de antelación o se deniegue el embarque podrán reclamar:

250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.

para vuelos de hasta 1.500 kilómetros. 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y otros trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y otros trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros. 600 euros para vuelos de mayor distancia.

Sin embargo, la normativa mantiene la excepciones cuando el retraso o la cancelación se produzcan por circunstancias extraordinarias como fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes naturales. También cuando se trate de conflictos armados, huelgas en los aeropuertos o controles aéreos y pasajeros conflictivos.

No obstante, en cualquier caso "los operadores aéreos seguirán teniendo el deber de asistir a los pasajeros que se queden en tierra, proporcionándoles bebidas cada dos horas de espera, una comida después de tres horas y, en caso necesario durante grandes retrasos, alojamiento en un hotel", explican desde el Parlamento Europeo.