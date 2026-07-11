La Aemet anuncia intervalos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de intervalos nubosos en Canarias, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas occidentales durante la madrugada y en zonas del interior a lo largo del día.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que el viento soplará flojo a moderado del nordeste, con predominio de las brisas en las costas del sur y del oeste del Archipiélago.

En el mar habrá viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, con intervalos de mayor intensidad en algunos puntos de las islas montañosas. La mar estará entre marejadilla y marejada, con mar de fondo del noroeste que dejará olas de hasta dos metros a partir de la noche.

Estas son las previsiones por islas:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general que tiende a poco nuboso o despejado a partir de la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 / 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general que tiende a poco nuboso o despejado a partir de la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 / 25

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en general que tiende a poco nuboso a partir de la mañana. No se descartan precipitaciones débiles en el norte y en zonas de interior durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en medianías del norte en el caso de las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 / 25

TENERIFE

En cumbres centrales, poco nuboso. En el resto de zonas, predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso en costas a partir de la mañana y a últimas horas de la tarde en zonas de interior. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado de componente norte. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 / 28

LA GOMERA

Nuboso en el norte e intervalos en el resto de zonas. A partir de las horas centrales tiende a poco nuboso en general. No se descartan precipitaciones débiles en el norte y en zonas de interior durante la madrugada y primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 / 25

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, que tienden a nuboso durante el día en zonas de interior y a poco nuboso a últimas horas. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 / 22

EL HIERRO

Predominio de intervalos nubosos en general. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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