Cambio de tiempo en Canarias: vuelven las nubes, las lluvias débiles y baja el calor este sábado

Canarias dejará atrás este sábado los registros más elevados de los últimos días con una jornada marcada por un descenso de las temperaturas máximas, el regreso de la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles en buena parte del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras varios días de intenso calor, especialmente en las zonas de interior y medianías, los termómetros comenzarán a moderarse, con descensos ligeros o moderados en las áreas más elevadas de las islas occidentales y en el interior del Archipiélago. Aun así, en algunos puntos del sur de Gran Canaria y de las islas orientales todavía podrán alcanzarse de forma puntual los 30 grados.

La jornada comenzará con predominio de cielos nubosos y precipitaciones débiles, principalmente en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas. Con el avance de las horas se abrirán claros en numerosas zonas, aunque durante la tarde volverán a crecer nubes de evolución en medianías orientadas al sur y sureste, donde no se descarta alguna lluvia ocasional.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios respecto a la jornada anterior, mientras que las máximas iniciarán un descenso que será más acusado en las medianías y cumbres de las islas de mayor relieve, consolidando así el final del episodio de calor que ha marcado el comienzo del mes de julio.

El viento soplará flojo a moderado de componente norte en todo el Archipiélago, mientras que en las cumbres irá girando a componente oeste a lo largo de la jornada. En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con marejadilla o marejada.

PREVISIÓN PARA ESTE SÁBADO POR ISLAS:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos y con baja probabilidad de lluvias débiles durante la mañana en el norte y oeste y por la tarde en el este. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en las máximas de zonas de interior. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30 °C en zonas del interior y sur. Viento flojo a moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 / 29

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles durante la mañana en el norte y oeste y por la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con predominio de ligeros ascensos en las máximas de zonas de interior y sur, donde no se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30 °C. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 / 27

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía y a intervalos nubosos al final. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con formación de nubosidad de evolución en el interior, sur y sureste durante la tarde, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. No se descarta que se puedan alcanzar localmente los 30 °C en medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en vertientes este y oeste especialmente de madrugada. En cumbres, el viento girará a flojo a moderado de componente oeste por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 / 25

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente durante la mañana. En altas cumbres, despejado. En el resto, intervalos nubosos aumentando a nuboso durante la tarde, por formación de nubosidad de evolución, sin descartar alguna precipitación ocasional, especialmente en el sureste. Temperaturas mínimas sin cambios salvo en cumbres donde habrá descensos. Máximas sin cambios o en ligero descenso en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en la vertiente sur del macizo de Anaga de madrugada y al final. En cumbres centrales, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 / 27

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente durante la mañana. En el resto, poco nuboso con formación de nubosidad de evolución en el interior y sur durante la tarde, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero descenso en medianías y cumbres. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en vertientes este y oeste, principalmente de madrugada. En cumbres, el viento girará a flojo de componente oeste por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 / 26

LA PALMA

En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. En el este y sur, poco nuboso con formación de nubosidad de evolución durante la tarde, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero descenso en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior. Viento flojo a moderado de componente norte, que girará a componente oeste en cumbres por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 / 23

EL HIERRO

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente durante la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía y a intervalos nubosos al final. En el resto, poco nuboso con formación de nubosidad de evolución en el este y sur durante la tarde, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero descenso en medianías y cumbres. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en vertientes este y extremo oeste, principalmente de madrugada. En cumbres, el viento girará a noroeste por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas