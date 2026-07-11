Canarias vive un 'boom' de nuevas formaciones políticas a menos de un año de las elecciones

A poco menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de Canarias de 2027, el panorama político del Archipiélago empieza a bullir y aparecen de nuevas formaciones que buscan hacerse un hueco en el escenario electoral. Desde junio de 2025 se han registrado nueve nuevos partidos, una cifra especialmente significativa, pues representa cerca del 10% de las 91 formaciones inscritas en toda España a lo largo del último año, según datos del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. El dato resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que Canarias suele representar en torno al 4% del conjunto nacional, un porcentaje similar a su peso demográfico en España.

Pero, ¿por qué se da este boom de nuevos partidos? Jesús Manuel Corrales, experto en Desarrollo Regional, Economía, Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Europea de Canarias, señala que este fenómeno no es nada nuevo, de hecho es una constante."Es fundamentalmente debido a que se acercan los procesos electorales y es la única manera de poder presentarse a las urnas", destaca Corrales, quien añade que este movimiento lo impulsa la insatisfacción general con la vida política actual. Esta primavera de las formaciones políticas no garantiza su llegada a las urnas ni, mucho menos, su éxito.

De Primero Canarias a Rambleros en Acción

Entre las nuevas siglas se encuentra Democracia Directa Mas (DDM), registrada en mayo la capital grancanaria y encabezada por Luis Adrián Herrera, quien cuenta con experiencia en el partido País con Gestores, que tenía un ideario tecno-político. De momento, no tiene posicionamiento a izquierda o derecha, debido a su reciente incorporación a la escena política. Es el único que, por ahora, cuenta con secretario general de partido y vocal, cargos que ocupan Benedicto Aguirre Echevarría y Jorge Martel Martel, respectivamente.

El grueso de los nuevos partidos que se suman a la democracia en Gran Canaria tienen origen en Agüimes. El primero es Municipalistas Primero Canarias (1º CAN), el más consolidado de la lista de formaciones registradas, con proyección nacional, aunque su carácter es "municipalista, local y de corazón canario, al servicio de vecinos". Su presidente, Óscar Hernández, es actualmente el alcalde de Agüimes, puesto que ocupa desde 2015. "Primero Canarias se ha configurado para aliarse en Gran Canaria con Coalición Canaria", explica Corrales.

El segundo partido nacido en el municipio lagartero, tiene expectativas municipalistas y vecinalistas, más centrados en ser una formación local. Risco Verde Agüimes (RV-Agüimes) nace como "alternativa cercana" para "abordar las necesidades reales de los vecinos". Al frente de estas nuevas siglas se encuentra Mario G. Melián exconcejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Agüimes durante 23 años.

Arcan (Asamblea Reivindicativa Canaria) es un movimiento ciudadano que recoge el testigo del activista tinerfeño Lolo Dorta, tres años después de su muerte. Arcan señala en su web que "lucha por la justicia social, vivienda y colectivos vulnerables" y busca "un radio de acción más amplio y de manera más estructurada". Su máximo representante es Eloy Cuadra Pedrini, quien fue candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en los pasados comicios, con la agrupación Por un Mundo más Justo (M+J). También en Tenerife se ha registrado Rambleros/as en Acción (REA), de ámbito municipal y presidido por Félix Reyes Díaz.

Islas que se abren paso y unen fuerzas

Contigo La Palma (CTG) es una nueva formación política insular, que busca "trascender ideologías tradicionales para acabar con la involución prolongada en la isla", con un enfoque de "insularismo pragmático, priorizando el bienestar de los palmeros y lejos de los dogmas políticos tradicionales". Javier Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias, es quien está detrás de las siglas.

Con sede en Yaiza y con “vocación insularista”, nace Juntos por Lanzarote (JPL). Su objetivo es “servir fielmente a los intereses de Lanzarote y La Graciosa". Esta nueva formación política, cuyo logo es un gorro graciosero, se une a la federación de partidos locales formada por Marea Viva, Primero Teguise y Unidos por Yaiza. Lo encabeza Jerónimo Robayna Hernández, antiguo integrante del partido San Borondón, con el que llegó a ser concejal de Tías y primer teniente de alcalde entre 2011 y 2015.

Nuevos partidos pero caras conocidas

Marea Viva se enfoca en los intereses del municipio de Tías y de Lanzarote. Con sede en Puerto del Carmen y apenas unos meses después de su creación, en junio de 2026, unió fuerzas con otros partidos locales para fundar la coalición insularista Juntos x Lanzarote. Al frente del partido municipalista está Andrés Manuel Fernández Pérez, quien anteriormente formó parte Nueva Canarias, siglas con la que fue primer teniente alcalde y concejal de Turismo y Playas de Tías, en 2011.

Por último, Muévete, que llega por poco al mes de su fundación, es el único partido de los de nueva creación que está presidido por una mujer, Alba Jaime Alcaraz, junto a su secretario Teodoro Cabrera Rodríguez."Si de nueve formaciones solo una es presidida por una mujer, es indicador de una discriminación, que hay una brecha de género y dificultades de acceso a la política por parte de las mujeres", concluye Corrales.