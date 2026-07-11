Es expresión que se emplea en Canarias, en América y otros dominios del español para referirse de manera despectiva al oficinista de cualquier administración pública y por extensión a los funcionarios. La voz está formada de la unión del verbo «chupar», (‘absorber’, ‘mamar’) en presente de indicativo, «chupa», y el sustantivo «tinta» (‘tinta china’, ‘tintero’) lo que traslada la idea del oficio de escribiente. [Nótese que los verbos «chupar» y «mamar» van asociados a una serie de criptoexpresiones usadas entorno a lo público para solapar algún tipo de corruptela, estas son: «chupar del bote», «sacar tajada», «dar una mordida» o «untar los bezos», lo que da una idea del significado de la expresión]. El DRAE define «chupatintas» como ‘oficinista de poca categoría’, destacando el uso coloquial y el sentido despectivo, y utilizando el plural para cualquier número (singular o plural) mientras que en América y en Canarias parece predominar el empleo del singular, «chupatinta». Así pues, «chupatinta» es un oficinista de bajo rango o «de poca monta» y con fama de «no dar un palo al agua» [la expresión «no dar un palo al agua» tiene origen marinero y se refiere a quien elude el golpe de remo al bogar la embarcación para significar ‘no hacer el mínimo esfuerzo en el trabajo’, ‘haraganear’]. El universo galdosiano está plagado de personajes que encarnan al «chupatintas» que es descrito en diversas situaciones. Esta descripción nos ofrece un retrato de la sociedad de la época que nos habla, por ejemplo, del «precoz funcionario» que solo va a la oficina cuando le da la gana o de aquel otro que «ponía los pies en la oficina más que para cobrar». Galdós define la oficina como «escuela» de la vagancia y a estos funcionarios de aparentar más de lo que realmente son, parásitos del Estado y simples emuladores de la oligarquía en sus ideales. Habla de «acomodaticios enchufados», de las pequeñas corruptelas en forma de dádivas o promesas de recompensa por los favores prestados, de «inmovilismo reaccionario», de burócratas, y donde es fácil imaginar a quien administra sus miserias que en cuanto puede «barre por sota y malilla» llevándose hasta lápices, plumas y tinteros. [La expresión «barrer por sota y malilla», inspirada en los juegos de naipes, es un arcaísmo isleño que da prueba de que el oficio de «saqueador» viene de viejo, aunque hoy hay quienes se empeñen en superarse]. De esta sátira despiadada «no se salva ni Dios», por así decirlo, ni quienes se pasan la mañana merodeando por los pasillos y entre idas y venidas al bar de la esquina ni el «escribiente» que gestiona sus asuntos privados en la oficina ni el jefe de negociado -que se diría hoy- que manda sobre un grupo de subalternos y de mesas y sillas vacías, lo que describe casi una parábola de la España burocrática de aquella época. Si bien todos estos tópicos que definen al «chupatinta» pueden parecer hoy exageraciones y contribuir a crear una imagen distorsionada del fenómeno, no lo es para quien conozca bien las entrañas de la maquinaria del Estado o quien haya sufrido el peregrinar de un expediente administrativo en manos de un inepto burócrata. Chupatintas hay y ha habido siempre, aunque ahora se hable de «enchufados», absentistas, del que rehúye el trabajo «haciendo argollas» o del burócrata repelente que se parapeta detrás de una mesa como si hiciera de lo público un coto privado; del que la gente murmura al verlo llegar al bar: «Mira, ahí viene otra vez el chupatinta ese del secretario».