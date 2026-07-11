Finalizada la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y Gran Canaria
Dichas islas pasan a situación de prealerta, al continuar en temporada de riesgo
Europa Press
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, a partir de las 20.00 horas de este viernes.
Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, que indican la finalización del episodio de calor, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informa el departamento regional.
Así, Gran Canaria y las islas occidentales regresan a la situación de prealerta por riesgo de incendio forestal, establecida desde el 1 de junio, al permanecer en la temporada de máximo riesgo.
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