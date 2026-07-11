Llegan a Canarias 139 migrantes en las últimas horas en dos cayucos

Salvamento Marítimo ha auxiliado este sábado a los 131 ocupantes de un cayuco que ha llegado a El Hierro, que se encontraba muy escorado a estribor y con las personas a bordo bastante nerviosas, según informa EFE.

Los ocupantes fueron desembarcados y atendidos por los servicios sanitarios en el muelle de La Restinga, desde donde siete de ellos fueron trasladados al Hospital insular.

Detectado por la Guardia Civil

El cayuco fue detectado por un radar de la Guardia Civil a las 09:00 horas a unas cinco millas de la costa y la embarcación Salvamar Navia, que salió a su encuentro, confirmó el avistamiento a las 09:24, según ha informado Salvamento Marítimo.

La tripulación de la Salvamar observó que el cayuco tenía una importante escora a estribor con una altura mínima del casco sobre el agua, de modo que las personas a bordo estaban muy agitadas.

La embarcación que llegó a El Hierro. / Salvamento Marítimo

Por razones de seguridad se movilizó también a la Salvamar Navia en apoyo a la tripulación de la Diphda, que finalmente escoltó al cayuco hasta el puerto de La Restinga.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, los migrantes son de origen subsahariano, todos varones, y entre ellos viajaban 18 menores de edad.

Travesía de 7 días y dos de ellos sin agua ni comida

Han relatado que llegaron a El Hierro tras una travesía de siete días desde Brufut (Gambia) y proceden de Gambia, Senegal, Malí, Guinea-Conakry, Guinea-Bisau y Burkina Faso.

Se habían quedado sin agua ni comida en los últimos dos días de travesía, según han relatado a las autoridades tras su desembarco.

Segunda embarcación en Lanzarote

Por su parte, una segunda embarcación irregular llegó este sábado a la costa de Teguise, en Lanzarote, con ocho personas a bordo. El cayuco arribó en la isla por sus propios medios.

Así lo informa a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno regional, que precisa que la llegada del cayuco se registró sobre la 01:00 horas de este sábado.

Una vez en tierra, los migrantes, entre los que figuraban siete hombres y una mujer, fueron atendidos por el personal de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona.

Los migrantes se encontraban en buen estado de salud, por lo que no se precisó de ningún traslado al Hospital.