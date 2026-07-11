Pedro Ortega, presidente de la CCE: "Fuera deben percibir a Canarias como un activo estratégico y no como una pedigüeña"

Reelegido por aclamación. ¿Qué lectura hace de ello?

Creo que se ha valorado el trabajo que hemos hecho en los últimos cuatro años en pos de la unidad empresarial y el aumento del número de asociados. La unidad es una fortaleza que debemos tener y que debe percibirse en el exterior. Nos da credibilidad y valor como representantes de los empresarios. Hemos sido unos interlocutores útiles, constructivos y hemos trabajado para la prosperidad y el bien de Canarias. Tenemos un proyecto y siento orgullo al comprobar que se ha reconocido.

Se mira atrás y la convulsión, no solo en la CCE, también en las cámaras de comercio, era moneda corriente. ¿Qué contribución ha hecho para que no vuelvan esos tiempos?

Hemos trabajado la unidad de forma conjunta. Las cámaras están integradas en nuestro comité ejecutivo y nosotros en las cámaras. De ese modo hemos creado una red sólida con un objetivo único, común a todos. La fortaleza de nuestra sociedad está en la unidad empresarial, porque son los empresarios quienes crean riqueza y empleo, y por eso entendemos que nuestra voz tiene que ser sólida y fuerte. Los empresarios tenemos claro que defender a la empresa y a las personas es lo mismo.

¿En qué se parece?

Al defender a las empresas, defendemos el empleo, la inversión, o la generación de oportunidades. En resumen, defendemos la prosperidad y el bienestar de nuestra tierra. Que la gente esté bien es un deseo intrínseco al empresario, porque cuanto mejor esté, mejor va a funcionar la empresa.

"Los empresarios tenemos claro que defender a la empresa y a las personas es lo mismo"

No parece que corran buenos tiempos para ello. Episodios inflacionarios de gran intensidad, imposibilidad a la hora de acceder a una vivienda...

Ha incluido asuntos que también están afectando a la empresa. Suben los alquileres, los insumos, los créditos son más caros y también suben los costes laborales. En cuanto a la vivienda, ya no es solo un problema social, sino también económico, y por eso llevamos cuatro años defendiendo la colaboración público-privada como instrumento necesario para dar respuesta. Hay empresas que no pueden mejorar sus proyectos porque no encuentran viviendas para el talento que necesitan incorporar a sus proyectos. Si nos centramos en los salarios, subieron un 5% el año pasado mientras que los precios lo hicieron un 2,8%; al final de mayo de este año, los primeros iban por el 3% y el IPC, por el 1,5%.

¿Es suficiente?

Las empresas hacen esfuerzos, pero el incremento de salarios tiene que ser sostenible y estar ligado a la productividad, y esta última representa un problema.

Pedro Ortega, en un momento de la entrevista. / J. PÉREZ CURBELO

¿Por qué sale Canarias tan mal parada en esa variable?

La brecha de España con Europa es del 8% y la UE no está bien colocada en comparación con otras partes del mundo, aunque ha mejorado en los últimos tiempos. Claro, si avanza y España retrocede, y Canarias lo hace aún más... Con todo, el problema no es dónde estamos, sino a dónde vamos.

¿Es reversible o la propia estructura económica lo impide?

Es verdad que somos muy dependientes de los servicios y, por tanto, intensivos en mano de obra, y que tenemos una gran mayoría de empresas de pequeño tamaño, pero eso no significa que no tengamos que trabajar para mejorar la productividad. Es una obligación hacerlo, porque va de la mano de la competitividad. Hemos conseguido tener un sector turístico competitivo, pero otros destinos cercanos crecen y tienen precios mucho más bajos. No podemos pararnos, tenemos que ser siempre capaces de ofrecer valores que hagan que sigamos siendo el referente.

"Asumimos por inercia la baja productividad; hay que dejar de resistir y empezar a liderar"

Por lo que dice, influye la estructura económica.

No le digo que no, pero a veces parece que asumimos por inercia la baja productividad. Debemos dejar de utilizar la palabra resistir y cambiarla por liderar.

¿De qué manera?

Queremos que se deje de considerar a Canarias como una pedigüeña cuando va a Europa. Somos un activo estratégico para Europa en el mundo actual. Es tal la importancia que tiene el Archipiélago que hasta ha forzado la llegada del papa a poner en valor el papel que jugamos en la migración. Podemos no ser solamente la ultraperiferia, sino un centro logístico, de operaciones, de relaciones de Europa con África y América.

¿Alguna operación en marcha que ayude a conseguirlo?

Queremos poner sobre la mesa la creación de un foro de economía del Atlántico. Liderar un cambio que conduzca a que la ayuda de la parte empresarial sea mucho mayor. Esto se consigue trabajando de la mano con las administraciones.

El presidente de la CCE, en su despacho de la CCE. / J. PÉREZ CURBELO

Los principales partidos que forman el actual Gobierno de Canarias criticaron que el anterior no bajara el IGIC y se comprometieron a hacerlo ellos. Queda menos de un año de legislatura y no lo han hecho. ¿Decepcionado?

Hace cuatro años preparamos un documento que llamábamos de demandas empresariales para la recuperación económica y social de Canarias en el periodo 2022-2027, una agenda empresarial realista. Una de esas demandas era la reducción de la presión fiscal en cualquiera de sus maneras. Y es cierto que el Gobierno que llegaba proclamaba una rebaja fiscal. Es verdad que no hay Presupuesto del Estado desde 2023 y entendemos que así es difícil para el Gobierno de Canarias elaborar unas cuentas autonómicas. Ahí hay un fallo del sistema, porque los presupuestos deben marcar las políticas. Ha habido ciertos cambios fiscales, nos gustaría que hubiese más, pero somos comprensivos. Ahora bien, lo seguimos demandando en la medida de las posibilidades. Y dicho esto, el Gobierno de Canarias ha deflactado el tramo autonómico del IRPF; al estatal le pedimos que haga lo mismo. A los canarios les ha costado 310 millones de euros que no lo hagan.

¿La presión fiscal es adecuada?

La recaudación creció el año pasado en Canarias un 10% y en toda España el incremento se acerca al 50% en casi siete años. Además, el 48% del total de la recaudación la propicia el Impuesto sobre Sociedades, que ha crecido casi un 80%.

·Es verdad que el Gobierno proclamó una rebaja del IGIC, pero parece difícil sin presupuesto estatal"

Grava los beneficios. ¿No es buena noticia que se recaude mucho más por esta vía?

Ha aumentado mucho la recaudación por la vía de las empresas, que aportan a la Administración casi el 50% del total de los ingresos fiscales. Se está produciendo un desequilibrio y no se consigue ser más productivo cargando, también de costes laborales innecesarios, la mochila de quien genera las oportunidades de empleo y riqueza. Y no olvide que a la recaudación por la vía laboral, a las cotizaciones, los trabajadores también aportan; en ocasiones más que nadie.

A pesar de todo ello, hay más empleo que nunca y la economía crece. ¿Cómo lo explica?

El riesgo viene ahora. La existencia de los fondos Next Generation ha jugado a favor y la buena marcha del turismo, también, pero es un periodo que se acaba. Volviendo a los ajustes fiscales y el aumento de los costes laborales, hemos abogado por que no se adopten decisiones con la bonanza económica como sustento. A poco que baje el turismo y sin fondos europeos, pueden venir muy mal dadas. Muchas normas se han adoptado sin esas precauciones y la ralentización ya está aquí.