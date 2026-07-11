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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.118 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

La ayuda busca abrirse paso entre los escombros y el caos

Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto

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Aránzazu Fernández

O. González / J. L. Escudero

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

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