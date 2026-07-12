Canarias arranca la segunda semana de julio con tiempo estable y temperaturas sin grandes cambios

La segunda semana de julio comienza en Canarias con un tiempo mucho más estable tras los días de calor intenso registrados en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las Islas, con temperaturas que apenas experimentarán variaciones y un ambiente más agradable que el vivido durante el reciente episodio de altas temperaturas.

Los intervalos nubosos quedarán restringidos, principalmente, al norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto del Archipiélago disfrutará de amplios periodos de sol. Las temperaturas se mantendrán estables en términos generales, aunque las máximas podrían subir ligeramente en algunas zonas de interior y las mínimas descenderán de forma puntual.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste, con mayor intensidad en algunos tramos del litoral de las islas montañosas. En las cumbres predominará el viento flojo de componente oeste.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 4, con intervalos de fuerza 5 en las islas montañosas. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste, con olas de entre uno y dos metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas apenas registrarán cambios y el viento será flojo de componente norte, intensificándose hasta moderado durante la tarde.

Temperaturas previstas (°C): Arrecife, 22 / 27

Fuerteventura

La jornada estará marcada por el predominio del sol, con algunos intervalos nubosos al inicio y al final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo un ligero ascenso de las máximas en zonas del interior. El viento soplará flojo a moderado del norte.

Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario, 21 / 27

Gran Canaria

El norte amanecerá con intervalos nubosos, que también aparecerán a últimas horas, mientras que en las costas del suroeste podrán darse algunas nubes durante la madrugada. En el resto de la Isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas apenas cambiarán en la costa, mientras que en las medianías e interior las máximas subirán ligeramente y las mínimas tenderán a bajar. El viento del nordeste será más intenso en los litorales del noroeste y sureste.

Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria, 22 / 26

Tenerife

Se esperan intervalos nubosos en el norte y en algunos tramos costeros durante las primeras y últimas horas del día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con alguna nube de evolución en zonas de interior por la tarde. Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, con máximas algo más altas en el interior. El viento será flojo del nordeste, moderado en las costas del sureste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife, 19 / 27

La Gomera

El tiempo será estable, con cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas y en el suroeste por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento del nordeste soplará con mayor intensidad en los extremos este y noroeste.

Temperaturas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera, 20 / 26

La Palma

Predominarán los intervalos nubosos, especialmente durante la primera mitad del día, cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. A medida que avance la jornada, la nubosidad será menos compacta. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, con viento flojo del nordeste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma, 18 / 24

El Hierro

Los intervalos nubosos tenderán a desaparecer a partir del mediodía, dando paso a cielos poco nubosos, aunque podrían aparecer algunas nubes de evolución en el interior durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o descenderán ligeramente. El viento será flojo del nordeste.

Noticias relacionadas