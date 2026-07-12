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Es oficial: la DGT cambia la renovación del carné para los conductores que cumplen entre 65 y 70 años en 2026

Los nacidos en 1956 y 1961 deben tener en cuenta estos importantes cambios en el permiso de conducir

Los cambios que sufrirán los nacidos en 1956 y 1961 en el carnet de conducir

Los cambios que sufrirán los nacidos en 1956 y 1961 en el carnet de conducir / Freepik

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Helena Ros

Helena Ros

El permiso de conducir es uno de los documentos más importantes para muchos canarios y para una gran parte de la población del resto de España, tanto en su vida diaria como en el ámbito laboral porque el vehículo ofrece libertad de desplazamientos. Además, mantenerlo en vigor es obligatorio para poder circular con total legalidad por las carreteras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los conductores que tengan el carné de conducir caducado se enfrenta a sanciones económicas.

Renovaciones cada 10 años, pero con excepciones

En España, el permiso de conducir se renueva cada 10 años hasta los 65 años de edad. A partir de ahí, la vigencia es de 5 años tanto para vehículos como para motos y los conductores deben ceñirse a la normativa y renovar su licencia más frecuentemente.

Desde la DGT, explican que "el seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos".

Esta media afecta a los permisos AM, A1, A2, A, B y licencias de conducción. Por otro lado, las renovaciones para permisos profesionales como camiones y autobuses son cada tres años.

Cambios para los conductores mayores

No solo los conductores de 65 años se ven afectados. A partir de los 70 años, ya no se tendrán que pagar las tosas de renovación del permiso, pero sí deberán abonar el coste del reconocimiento médico. Durante este año, los nacidos en 1956 están exentos de pagar las tasas de renovación.

Mientras que los naciendo en 1961, cumplen 65 años en 2026 y comienzan a renovar el carné de conducir cada 5 años.

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Circular con el carné caducado puede salir caro

Desde Tráfico avisan a los conductores sobre la importancia de mantener el permiso de circulación en regla para evitar sanciones económicas y problemas como complicaciones con el seguro del coche en casos de accidentes.

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Los conductores que tengan el carné caducado se enfrentan a multas de 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Además de la sanción económica, dependiendo la gravedad puede considerarse como un delito y castigarse con una multa de 12 a 24 meses.

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